育兒津貼8月加碼私幼卻喊漲 家長無奈：這樣補助有何用

為搶救台灣低生育率，政府加碼育兒津貼補助，今年8月起將從2500元提高到3500元，明年8月起更可達5000元，但民進黨台南市議員陳秋萍指出，最近接到不少家長陳情，小孩讀幼兒園，已有好幾間都說要漲價，抨擊政府若不把關，補助根本沒意義。南市教育局長鄭新輝表示，目前5歲班已有61所幼兒園申請要調漲費用，會慎重審議合不合理；另外，2到4歲班的幼兒園費用現為備查制，將研議改為審查制，避免幼兒園亂調漲。

陳秋萍指出，政府針對少子化議題提出多項因應政策，希望能提高生育，中央原本育兒津貼補助2500元，今年8月起加碼到3500元，明年8月提升到5000元，政府的立意應該是要減輕家長負擔和經濟壓力。

陳秋萍說，家長得知政府要補助當然很高興，結果另方面，很多私立幼兒園卻喊要調漲費用，從7、8百元到1千多元不等，家長紛紛向她陳情說「這樣政府補助有什麼用？」

國民黨議員曾培雅也認為，育兒津貼應該是政府給家長的小確幸，教育局要嚴格把關，不要讓私幼漲價，這樣政府補助就沒意義。

鄭新輝說，育兒津貼本來就是要減輕家長負擔，政府設法用經費增加育兒津貼，如果增加補貼，私幼卻又調高學費，家長並不會有減輕負擔的感覺，目前台南有250多所私幼，5歲班有61所申請要調漲學費，市府會嚴審，若稱要提高老師薪資、提升教學品質，幅度不能太高，會有專業小組審議合理與否。

鄭新輝表示，現行2到4歲班費用制訂屬於備查制，只需向市府報備，去年平均漲幅為300到500元，近期已在研議改為審查制，避免幼兒園隨意亂漲價，「任意調漲不符合政府本意」，最快110學年度即實施，市府會為家長把關、控管荷包，提升幼教品質。