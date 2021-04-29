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南市慶祝110年農民節 陳稼莊果園創辦人等獲肯定

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
全國產銷履歷達人郭秋寶從事文旦栽培管理近30年，從果園草木共生，到肥料及農藥用量，均有第三方機構檢驗認證。記者謝進盛／攝影
全國產銷履歷達人郭秋寶從事文旦栽培管理近30年，從果園草木共生，到肥料及農藥用量，均有第三方機構檢驗認證。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局今近午在大內區走馬瀨農場舉行農民節表彰大會，表揚116名傑出農業人員，市長黃偉哲說，台南各項農業產值全國名列前茅，連美國前國務卿龐佩奧、日本前首相安倍晉三都推崇台南的鳳梨（乾），他要感謝農民朋友辛苦付出。

這次表揚包括一年來在、農會、水利、金融、推廣教育及各類別模範農民或輔導農業績效有功人員現場32區家政四健聯合成果展及台南在地青農展示活動。

黃偉哲頒發109年全國模範農民等獎項，他指出，農業生產相當辛苦，除檯面上受獎從業人員，還有農業各領域達人，雖然未獲獎，為農業奉獻值得肯定與支持。

農業局長謝耀清表示，今年表彰116位傑出從業人員，包括全國模範農民陳坤生、蔡勝峰；幸福農村金推獎仁德區農會家政指導員劉秀珠；全國產銷履歷達人郭秋寶。

獲選全國模範農民陳坤生，自民國78年起就堅持不使用農藥、化學肥料、除草劑，被稱為有機農業先行者，創設的陳稼莊果園製作加工品深受消費者喜愛，產品出口到新加坡、馬來西亞、香港及加拿大。

另位模範農民蔡勝峰是楠西區蜂業第三產銷班，是農委會輔導全國14戶蜂農，首批取得產銷履歷，為全國第一個通過蜂蜜產銷履歷集團驗證，確保產品安全與可追溯性。

金牌農村金推獎，為仁德區農會家政指導員劉秀珠，從92年起在仁德區16里每年編列經費辦理老人免費研習活動；95年至108年連續辦理「教育投資，樂觀脫貧」活動嘉惠貧童，仁德區農會成為國內唯一捐款逾百萬元農會。

全國產銷履歷達人郭秋寶從事文旦栽培管理近30年，從果園草木共生，到肥料及農藥用量，均有第三方機構檢驗認證。

與會台南青農與家政四健承辦人員。記者謝進盛／攝影
與會台南青農與家政四健承辦人員。記者謝進盛／攝影
蔡勝峰（右）是楠西區蜂業第三產銷班，為全國第一個通過蜂蜜產銷履歷集團驗證，確保產品安全與可追溯性。記者謝進盛／攝影
蔡勝峰（右）是楠西區蜂業第三產銷班，為全國第一個通過蜂蜜產銷履歷集團驗證，確保產品安全與可追溯性。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲頒獎給榮獲全國模範農民陳坤生。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲頒獎給榮獲全國模範農民陳坤生。記者謝進盛／攝影
台南農業發達，各項水果產值全國名列前茅。記者謝進盛／攝影
台南農業發達，各項水果產值全國名列前茅。記者謝進盛／攝影
麻豆文旦達人郭彥宏（右）獲獎。記者謝進盛／攝影
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農民 農會 履歷

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