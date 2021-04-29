安平開台天后宮辦祈雨法會 黃偉哲盼解旱象

台南安平開台天后宮今天舉辦祈雨法會，台南市長黃偉哲與各界代表在道長帶領下遵循古禮祈福，黃偉哲表示，市府積極節水、找水雖有初步成效，但仍要靠老天爺幫忙才能解除旱象。

安平開台天后宮日前向神明擲筊請示後，定於今天上午舉辦祈福祈雨法會，巧合的是今天凌晨台南市開始出現降雨，雖然雨勢不大，但仍在社群網站引發網友議論。

黃偉哲上午10時左右抵達會場，依祈雨法會古禮慣例穿著白色上衣，在道長帶領下進行焚香、三跪九叩、祈福等各項儀式。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，有很多事情需要人也需要神，以前就曾發生過眼看著鋒面、颱風就要來了，結果最後卻又避開，現在面對旱象，既要盡人事也要聽天命，市府積極節水、找水雖有初步成效，但也只能做到節省，如果老天爺能帶來幾場雨，說不定一下子就多了幾百萬噸的水可以用。

黃偉哲表示，近日的幾波降雨對增加水庫蓄水並不很明顯，台南要避免進入下一階段供5停2限水措施的話，仍要持續做些努力，如果撐到梅雨季有足夠雨水了，甚至可能不用實施，但若努力做得不夠，供5停2可能很快就要來了。

他說，台南市對洗車、游泳池、三溫暖等高耗水產業暫停供水，希望大家共體時艱，現在水真的不夠，市府已積極媒合中央資源，協助保障勞工工作權，並協助供應回收水給洗車業，盼將衝擊降到最低。

黃偉哲表示，解決缺水問題的中長期計畫如海淡廠、再生水廠都會持續進行，但現階段還是希望老天爺能幫忙稍解旱象，因此誠心參與祈雨法會，相信這也是所有市民的期待。