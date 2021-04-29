快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

安平開台天后宮辦祈雨法會 黃偉哲盼解旱象

中央社 / 台南29日電

台南安平開台天后宮今天舉辦祈雨法會，台南市長黃偉哲與各界代表在道長帶領下遵循古禮祈福，黃偉哲表示，市府積極節水、找水雖有初步成效，但仍要靠老天爺幫忙才能解除旱象

安平開台天后宮日前向神明擲筊請示後，定於今天上午舉辦祈福祈雨法會，巧合的是今天凌晨台南市開始出現降雨，雖然雨勢不大，但仍在社群網站引發網友議論。

黃偉哲上午10時左右抵達會場，依祈雨法會古禮慣例穿著白色上衣，在道長帶領下進行焚香、三跪九叩、祈福等各項儀式。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，有很多事情需要人也需要神，以前就曾發生過眼看著鋒面、颱風就要來了，結果最後卻又避開，現在面對旱象，既要盡人事也要聽天命，市府積極節水、找水雖有初步成效，但也只能做到節省，如果老天爺能帶來幾場雨，說不定一下子就多了幾百萬噸的水可以用。

黃偉哲表示，近日的幾波降雨對增加水庫蓄水並不很明顯，台南要避免進入下一階段供5停2限水措施的話，仍要持續做些努力，如果撐到梅雨季有足夠雨水了，甚至可能不用實施，但若努力做得不夠，供5停2可能很快就要來了。

他說，台南市對洗車、游泳池、三溫暖等高耗水產業暫停供水，希望大家共體時艱，現在水真的不夠，市府已積極媒合中央資源，協助保障勞工工作權，並協助供應回收水給洗車業，盼將衝擊降到最低。

黃偉哲表示，解決缺水問題的中長期計畫如海淡廠、再生水廠都會持續進行，但現階段還是希望老天爺能幫忙稍解旱象，因此誠心參與祈雨法會，相信這也是所有市民的期待。

黃偉哲 法會 旱象

延伸閱讀

影／少見祈雨儀式！台南循古禮祈雨 喚醒「商羊起舞」

罕見學齡兒童暴增 台南善化小新國小蓮潭新校區今啟用

台南最大蘇厝滯洪池慶完工 黃偉哲稱讚景觀佳功能多

影／曾文水庫趁乾旱加強抽沙清淤積 黃偉哲謝國軍支援

相關新聞

影／少見祈雨儀式！台南循古禮祈雨 喚醒「商羊起舞」

台南市安平開台天后宮今天上午依照古禮舉行祈雨大典，經跪拜、上疏文後由市長黃偉哲率領局處首長晉呈「雩禳請雨疏文」後，為古神...

下雨久旱逢甘霖！ 東石鄉港口宮媽祖遶境降雨信眾開心

嘉義縣東石鄉港口宮距今逾300年歷史，每年農曆3月媽祖壽誕，進香信徒絡繹不絕，終年香火鼎盛，媽祖誕辰前，廟方依傳統在廟周...

影／消防栓噴出3樓高水柱 住戶嚇：以為發生地震

台南市新化區中興路一處消防栓上午9點半左右，突然斷裂噴出約3樓高水柱，附近的民眾嚇一跳跑出來看，還有人以為是發生地震，新...

白河石斛蘭瀑布湧人潮 警實施單向管制疏導

台南市白河區汴頭里著名的「石斛蘭瀑布」大綻放，近日吸引各地遊客，因當地洪溪洲部落道路狹小，為避免賞花人潮造成路況壅塞，採...

百年古剎六甲龍湖巖大池塘首見乾涸 神明同意展開清淤

百年古剎台南六甲區赤山龍湖巖前的大池塘，今年遇到百年大旱乾涸見底，池塘底部長滿雜草，被形容如「青青大草原」，廟方「博杯」...

新港奉天宮下月媽祖遶境 今天上午貼香條內藏許多學問

嘉義新港奉天宮舉辦的2021國際媽祖文化節，即將進行七天六夜的辛丑年賜福平安媽祖遶境，邀請嘉義和雲林縣70餘間廟宇及神尊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。