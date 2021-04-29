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影／少見祈雨儀式！台南循古禮祈雨 喚醒「商羊起舞」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平開台天后宮今天舉行祈雨大典，祈求天降甘霖，解除旱象。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮今天舉行祈雨大典，祈求天降甘霖，解除旱象。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平開台天后宮今天上午依照古禮舉行祈雨大典，經跪拜、上疏文後由市長黃偉哲率領局處首長晉呈「雩禳請雨疏文」後，為古神獸點睛，喚醒「商羊起舞」，引來雨水，祈求天降甘霖，賜福風調雨順，解除旱象。

台南市長黃偉哲表示，因水情嚴峻，史無前例，而停止對三溫暖、洗車業及游泳池供水，為不得已措施但也表示抱歉，希望大家能體諒。他說，為鼓勵民眾節約用水，市府祭出獎勵措施，民眾可持5、6月份的水費跟3、4月的水費做比較，節水超過30%，可領取節水獎勵金，前6百名買戶可獲1千元禮券

安平開台天后宮主委盧友禮上周向神明擲筊請示，舉辦道教「雩祭」祈雨古禮獲應允，祈雨大典在今天上午10點舉行，由道長王德和、王浤儒引導黃偉哲、各局處首長、各區長、里長、民意代表、盧友禮及安平10角頭和各界人士，覲拜玉皇上帝，晉呈「雩禳請雨疏文」祈請上天普降甘霖賜福風調雨順，全市37區的代表宮廟也同步上疏文，向上天請願祈福祈雨。

上疏文並跪拜後，進行「商羊起舞」古禮，先由黃偉哲為神獸點睛，由擔任左右主禮的民政局長姜淋煌、盧友禮撥弄「商羊」（中國神話的雨神，傳用1隻腳跳舞就有降雨），再由擔任主祭的黃偉哲，澆灌勺水在神獸身上，意諭商羊起舞鳴雨，為社稷大地帶來雨水，祈願「日月不蝕，水火無災；颱風無害，地震不起；凶曜退去，吉星照臨；風調雨順，國泰民安；烽煙遠離四海太平；五穀豐登三星拱照；士農有喜，工商倍利；礦業增產，金融順利；四時無災，八節有慶。」

安平開台天后宮管理委員會總幹事林國明表示，「雩祭」即祈雨，是古老的漢族民俗文化，殷墟卜辭中有許多以舞求雨的記載，「雩祭」為求雨的專祭，在殷商時期已經非常盛行。

台南市安平開台天后宮今天上午舉行祈雨大典，進行「商羊起舞」古禮儀式。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮今天上午舉行祈雨大典，進行「商羊起舞」古禮儀式。記者鄭惠仁／攝影

黃偉哲 天后宮 禮券

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