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青松科技農業公司勞資爭議下周調解 資方：會給付薪水

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣青松樂活科技農業公司傳出跳票、經營者呂姓負責人失聯，員工擔心領不到4月薪水；縣府勞工暨青年發展處上午派員進行勞動檢查，員工照常上班。記者魯永明／攝影
嘉義縣青松樂活科技農業公司傳出跳票、經營者呂姓負責人失聯，員工擔心領不到4月薪水；縣府勞工暨青年發展處上午派員進行勞動檢查，員工照常上班。記者魯永明／攝影

嘉義縣青松樂活科技農業公司傳出財務跳票，公司負責人呂姓董事長失聯，員工擔心領不到4月薪水；縣府勞工暨青年發展處上午派員進行勞動檢查，為保障勞工權益，依勞工提出勞資爭議調解申請書，已排定5月7日上午9點調解。

青松公司員工照常上班，公司員工代表說，資方透過委任律師告知全體員工4月薪資照常給付，公司會努力持續經營，但員工期盼呂姓董事長能夠親自出面，雙方確認公司後續經營方向。

勞檢人員進公司了解狀況，協助勞工辦理勞資爭議之調解，目前該公司61名員工，3月份之前薪資仍照常發放，為保障勞工權益，排定5月7日調解，將針對員工提出訴求，包括資遣費及特別休假工資召開調解會議。

若調解當日資方仍未出席，縣府將派員進入公司了解營運狀況，倘確認已不再營業有歇業事實，將協助輔導勞工申請資方欠繳的勞工6 個月內全部薪資及6個月內資遣費，並協助勞工申請失業給付。

另依大量解僱勞工保護法第4條規定，若公司要解雇勞工應於60日前，提出解雇計畫書，但縣府還未接獲該公司大量解雇計畫書，青松公司若涉違法大量解雇勞工保護法，將依法裁處10萬元以上50萬元以下罰鍰。

縣長翁章梁說，已指示勞青處持續追蹤勞工個別情形，如有發生生活困頓情事，將協調社會局主動協助勞工申請社會救助津貼，並依照勞工個別需求協助輔導至其他農業合作社、企業或縣內各工業區就業。

呂姓董事長說，公司對員工有絕對的責任與相對應保障措施，外傳4月薪水現在領不到，有失公允，還在努力，希望一切能往好的方向發展，目前都還在努力與銀行協談，與尋求基金挹注，這產業還是希望事情往好的方向發展。

嘉義縣青松樂活科技農業公司傳出跳票、經營者呂姓負責人失聯，員工擔心領不到4月薪水；縣府勞工暨青年發展處上午派員進行勞動檢查，員工照常上班。記者魯永明／攝影
嘉義縣青松樂活科技農業公司傳出跳票、經營者呂姓負責人失聯，員工擔心領不到4月薪水；縣府勞工暨青年發展處上午派員進行勞動檢查，員工照常上班。記者魯永明／攝影

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