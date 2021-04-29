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67年前祈雨成功 台南新化朝天宮二請神農大帝「祈雨」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化朝天宮今天上午同步設祭壇祈雨，由區長吳金喜擔任主祭。記者吳淑玲／攝影
台南新化朝天宮今天上午同步設祭壇祈雨，由區長吳金喜擔任主祭。記者吳淑玲／攝影

67年前台南爆發大乾旱，台南新化區仕紳在朝天宮廟埕架壇請神農大帝晒日祈雨，3天後果然就下雨，今年乾旱嚴峻，朝天宮今天也設壇祈雨，並二度請出神農大帝，主委許滄淵說，第一次請出神農大帝祈雨，他才17歲，今年已經84歲，二度請出神農大帝祈雨，今年乾旱比67年前更嚴峻，連民生用水都受限，今天一早就天降甘霖，是好兆頭。

許滄淵說，1964年大旱，農民叫苦連天，當年新化鎮長王教本與仕紳披麻戴孝在朝天宮廟前設壇，請出神農大帝晒日祈雨，今天是67年後二度請出神農大帝，由新化區長吳金喜主祭，市議員李偉智和林志聰太太余祝青及新化八堡7廟主事及代表、區民共同穿白衣來祈雨。

旱象未解，台南市安平開台天后宮經請示神明並擲筊獲神明同意，今天舉行「雩祭」祈雨古禮，市長黃偉哲偕局處首長、區公所代表等人參與。各區也同步舉行祈雨，新化區長吳金喜表示，今年乾旱嚴重，請朝天宮依傳統的祈雨儀式，虔誠祈求天降甘霖，讓水庫蓄水豐沛，早日解除缺水限水危機。

除了祈雨外，台南新化虎頭埤有「台灣第一水庫」之稱，嘉南管理處（前嘉南農田水利會）年年舉辦「圳頭祭」，由朝天宮協助，圳頭祭是感謝水神王爺的庇佑，灌溉順利，五穀豐收，有飲水思源的重要意義，在每年一期稻作收穫後約6月份舉辦，正爭取列入台南市定民俗重要無形文化資產。

許滄淵說，圳頭祭是在每年第一期稻作收穫後，配合水利節舉辦，1954年新化地區遭逢大旱，嚴重缺水，農民苦不堪言，地方仕紳商議後，在朝天宮廟埕設壇，請神農大帝曬日祈雨，果然應驗，為飲水思源，隔年開始圳頭祭，以謝神恩，並祈求來年穀物豐收。今年將在6月1日至3日之間選定日期舉辦。

67年前祈雨成功，台南新化朝天宮今天第二度請出神農大帝祈雨。記者吳淑玲／攝影
67年前祈雨成功，台南新化朝天宮今天第二度請出神農大帝祈雨。記者吳淑玲／攝影
台南新化朝天宮今天上午同步設祭壇祈雨。記者吳淑玲／攝影
台南新化朝天宮今天上午同步設祭壇祈雨。記者吳淑玲／攝影
67年前祈雨成功，台南新化朝天宮今天第二度請出神農大帝祈雨，一早就降下甘霖，主委許滄淵說是好兆頭，代表祈求應驗。記者吳淑玲／攝影
67年前祈雨成功，台南新化朝天宮今天第二度請出神農大帝祈雨，一早就降下甘霖，主委許滄淵說是好兆頭，代表祈求應驗。記者吳淑玲／攝影

朝天宮 農民

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