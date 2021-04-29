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下雨久旱逢甘霖！ 東石鄉港口宮媽祖遶境降雨信眾開心
嘉義縣東石鄉港口宮距今逾300年歷史，每年農曆3月媽祖壽誕，進香信徒絡繹不絕，終年香火鼎盛，媽祖誕辰前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，誕辰當天舉行祝壽大典，上午在下楫村遶境，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進，看到雨水，笑容滿面。
「下雨了！」上午港口宮媽祖神轎出發，天空不斷飄雨，雨勢不大，但看到乾旱太久，終於降雨，尤其媽祖出巡遶境，信眾相信媽祖慈悲降雨，七爺、八爺、千里眼、順風耳等神將穿雨衣，信眾穿雨衣走在雨中遶境，沿途鞭炮聲不斷。
嘉義氣象站說，鋒面過境，嘉縣市從昨天深夜開始降雨，雨勢以山區較大，到上午10點，以阿里山豐山28毫米最多，沿海地區也有10毫米雨量。
港口宮總幹事鄭招興說，依傳統，每年媽祖誕辰前，從農曆3月15日起到3月22日，媽祖神轎遶境港口宮周邊6庄頭11角頭，庇佑平安，農曆3月22日媽祖誕辰晚間11點15分，舉行祝壽大典。
港口宮年久失修，經常漏雨，石雕、交趾陶、壁畫等受損嚴重，有信徒認為乾脆重建，有些則希望整修，修復問題討論多年。為慎重起見，廟方擲筊請示媽祖，結果重建未過關，大整修連得3個聖筊，確定朝整修進行。
港口宮歷史追溯到清康熙23年（1684年），先民林楷從大陸湄洲奉請媽祖金身渡台，因蚶仔寮（港口村原名）為「鯉魚吉穴」，遂擇為開基之地，1948年再次重建，1958年竣工，近年曾整修一次前殿屋頂。
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