快訊

鄭文燦證實：諾富特飯店1名主管染疫 400多人撤離至少14天

7旬染疫男跳舞「沒戴口罩百人照」曝光 舞蹈教室回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下雨久旱逢甘霖！ 東石鄉港口宮媽祖遶境降雨信眾開心

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉港口宮每年媽祖壽誕前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，上午遶境山發遇降雨，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉港口宮每年媽祖壽誕前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，上午遶境山發遇降雨，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進。圖／成峻提供

嘉義縣東石鄉港口宮距今逾300年歷史，每年農曆3月媽祖壽誕，進香信徒絡繹不絕，終年香火鼎盛，媽祖誕辰前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，誕辰當天舉行祝壽大典，上午在下楫村遶境，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進，看到雨水，笑容滿面。

「下雨了！」上午港口宮媽祖神轎出發，天空不斷飄雨，雨勢不大，但看到乾旱太久，終於降雨，尤其媽祖出巡遶境，信眾相信媽祖慈悲降雨，七爺、八爺、千里眼、順風耳等神將穿雨衣，信眾穿雨衣走在雨中遶境，沿途鞭炮聲不斷。

嘉義氣象站說，鋒面過境，嘉縣市從昨天深夜開始降雨，雨勢以山區較大，到上午10點，以阿里山豐山28毫米最多，沿海地區也有10毫米雨量。　

港口宮總幹事鄭招興說，依傳統，每年媽祖誕辰前，從農曆3月15日起到3月22日，媽祖神轎遶境港口宮周邊6庄頭11角頭，庇佑平安，農曆3月22日媽祖誕辰晚間11點15分，舉行祝壽大典。

港口宮年久失修，經常漏雨，石雕、交趾陶、壁畫等受損嚴重，有信徒認為乾脆重建，有些則希望整修，修復問題討論多年。為慎重起見，廟方擲筊請示媽祖，結果重建未過關，大整修連得3個聖筊，確定朝整修進行。

港口宮歷史追溯到清康熙23年（1684年），先民林楷從大陸湄洲奉請媽祖金身渡台，因蚶仔寮（港口村原名）為「鯉魚吉穴」，遂擇為開基之地，1948年再次重建，1958年竣工，近年曾整修一次前殿屋頂。

嘉義縣東石鄉港口宮每年媽祖壽誕前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，上午遶境山發遇降雨，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉港口宮每年媽祖壽誕前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，上午遶境山發遇降雨，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉港口宮每年媽祖壽誕前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，上午遶境山發遇降雨，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉港口宮每年媽祖壽誕前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，上午遶境山發遇降雨，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉港口宮每年媽祖壽誕前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，上午遶境山發遇降雨，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉港口宮每年媽祖壽誕前，廟方依傳統在廟周邊六村庄11角頭遶境，上午遶境山發遇降雨，久旱逢甘霖，信徒穿雨衣冒雨前進。圖／成峻提供

媽祖 遶境 神轎

延伸閱讀

皇上載鳳芸宮媽祖海巡？船長黃上：一切攏係媽祖ㄟ安排

林園鳳芸宮媽祖海巡首度駐駕海音館 將發放1萬份壓轎金

林園鳳芸宮媽祖海巡行前關水僊王 今年媽祖應允搭這艘

好神！天降甘霖 彰化南瑤宮媽祖潦溪「遇雨則發」

相關新聞

下雨久旱逢甘霖！ 東石鄉港口宮媽祖遶境降雨信眾開心

嘉義縣東石鄉港口宮距今逾300年歷史，每年農曆3月媽祖壽誕，進香信徒絡繹不絕，終年香火鼎盛，媽祖誕辰前，廟方依傳統在廟周...

影／消防栓噴出3樓高水柱 住戶嚇：以為發生地震

台南市新化區中興路一處消防栓上午9點半左右，突然斷裂噴出約3樓高水柱，附近的民眾嚇一跳跑出來看，還有人以為是發生地震，新...

白河石斛蘭瀑布湧人潮 警實施單向管制疏導

台南市白河區汴頭里著名的「石斛蘭瀑布」大綻放，近日吸引各地遊客，因當地洪溪洲部落道路狹小，為避免賞花人潮造成路況壅塞，採...

67年前祈雨成功 台南新化朝天宮二請神農大帝「祈雨」

67年前台南爆發大乾旱，台南新化區仕紳在朝天宮廟埕架壇請神農大帝晒日祈雨，3天後果然就下雨，今年乾旱嚴峻，朝天宮今天也設...

嘉市發包3案建停車場 流標3次

嘉義市府爭取前瞻計畫補助，將在嘉北國小操場、義昌公園與崇文國小操場興建地下停車場，3案共投入8.13億元，可增加621個...

廣角鏡／台灣設計展簽約 展示「嘉」餅

2021台灣設計展昨舉行簽約記者會，嘉義市長黃敏惠與經濟部共同宣告台灣設計展9月30日開幕，展期10月1日至17日，涵蓋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。