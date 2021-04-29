白河石斛蘭瀑布湧人潮 警實施單向管制疏導

台南市白河區汴頭里著名的「石斛蘭瀑布」大綻放，近日吸引各地遊客，因當地洪溪洲部落道路狹小，為避免賞花人潮造成路況壅塞，採車輛單向管制，警方提醒民眾，將車輛停放於河堤停車場外，遵守各項管制措施。

白河區汴頭里「石斛蘭瀑布」美景近年來爆紅，遊客一年比一年多，去年五一連假3天，共吸引1萬多名遊客前來賞花，今年白河警分局與白河區公所勘查後，提早勤務規劃部屬。

目前石斛蘭大綻放，遊客一波又一波，警方與公所每日上午7時即派員於市道92線通往洪溪部落路口疏導，並加派機巡同仁引導民眾車輛前往河堤道路停放。