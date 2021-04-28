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嘉市府委外停車場1小時50元被駡 業者改半小時25元
嘉義市議員今在議會指市府委外經營停車場，每小時收50元太貴，民間收費反而便宜，還質疑委外案是否與市府有關係？市府交通處表示，委外合約為前市長任內執行，合約年底到期會重新檢討，5月初可改半小時25元收費。
嘉市議員蔡文旭今在市議會針對市府委外停車場收費，質詢交通處長，認為嘉義市區中山路邊停車與許多停車場採30分鐘計價10元、1小時收20元，但吳鳳北路等4處市府委外民營停車場，1小時收費50元實在太貴，怒稱「嘉義人是盤仔？」
市議員蔡永泉說，日前他到台中市停車，停4小時100元有找，嘉義市停車竟比台中還貴，建議市府檢討委外經營停車場收費狀況。
嘉義市政府交通處長鄭君健表示，吳鳳北路與民族路口停車場為前市長任內公告標租，年限為3年，外加續約2年，預定今年12月27日到期，依招標內容有關收費費率，由得標廠商訂定，並須將收費費率詳盡公告於停車場入口處。
交通處表示，議員反映民眾指收費費率過高，且未有半小時收費機制，市府已與業者協調，費率調整部分需再研議，但已同意5月初可先改半小時25元計價收費。
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