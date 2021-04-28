2021台灣設計展可搭嘉義林鐵火車接駁 今簽約起跑

2021台灣設計展今天在經濟部舉行簽約記者會，嘉義市長黃敏惠與經濟部次長林全能共同宣告台灣設計展將於9月30日開幕，展期10月1日至17日，展區涵蓋嘉義文創園區、嘉義製材所、嘉義舊監獄3大主場館，還有4個衛星場館，並將結合百年歷史的阿里山森林鐵路作交通接駁。

今天的簽約記者會，台灣設計研究院長張基義、工業局局長呂正華、立法委員溫玉霞、洪孟楷、王美惠、蔡壁如均出席，現場展示「品牌與產品設計導入」11家業者初步輔導成果，並邀請5家業者與會，另設計展也將打造嘉義市環保示範夜市。

黃敏惠表示，嘉義市很小、能量卻很大，老城市有新靈魂，今天是一個起步，嘉義人要務實努力的做，重表現、不重表演，希望具有300多年歷史的嘉義市，透過硬實力、軟實力、巧實力的設計能量能被看見。

經濟部次長林全能談到，「設計」是具有活力的活動，今日是經濟部與嘉市府共結「良緣」之刻。台灣設計展在今年邁入第19年，從初始階段的三個任務，推廣設計美學、創意設計平台、以地方特色活化場域，經濟部也將啟動設計歸故里方案，號召嘉市知名媒體人王偉忠、奇想創造創辦人謝榮雅等人，共創屬於嘉義最在地的設計展。

今年設計展三鎮3大百年歷史的主場館為嘉義文創園區、嘉義製材所（阿里山林業村）、國定古蹟嘉義舊監獄；4個衛星場館則為嘉義市立美術館、嘉義市立博物館、檜意森活村、嘉義公園。從嘉義市立美術館到嘉義公園，這一條樸實的路是嘉義市的「文化新絲路」，將以多元交通動線做接駁。

嘉市府文化局指出，集結創作者的設計能量，將於各展區進行展覽及表演活動，創造更多元觀光體驗消費，今年展場也將首度有接駁火車串聯，以阿里山林鐵本線，從嘉義火車站到北門車站接駁。