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台南連下3天雨 水庫旁果農曝山區芒果現況「還是缺水」

聯合報 / 記者吳淑玲謝進盛／台南即時報導
台南楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，部分芒果因缺水果實太小，無經濟效益，農民猶豫要不要繼續疏果及套袋。記者吳淑玲／攝影
台南楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，部分芒果因缺水果實太小，無經濟效益，農民猶豫要不要繼續疏果及套袋。記者吳淑玲／攝影

台南連下3天雨，對正值成長期的山區芒果是一大好消息，但台南市楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓說，前幾天降雨來得有點太遲，不少愛文芒果籽已轉硬，果實不會再長大，缺乏經濟效益，有農民已經放棄照顧，還有外銷供果園水源枯竭，不知如何是好；有農民預估今年落果比往年多3成，且小果次級品會增加，大嘆收益會大受影響。

台南區農改場表示，芒果剛進入疏果套袋期，觀測產區從開花、著果率仍是正常，除非完全沒有灌溉水源，但多數農民會設法找水源；至於果實是否偏小？還要看套袋後的成長情況。台南市農業局也說，乾旱衝擊的程度，預計下月完成芒果套袋會更明朗，密切注意中。

台南楠西照興里，密枝里一帶位在曾文水庫旁，是重要的愛文芒果產區，楊沁涓說，今年受乾旱影響，有一處果園本來花開得很漂亮，因缺水灌溉小果時期就落光，不少人已經放棄照顧，也有青農在密枝里的外銷日本供果園，原本靠溪床湧泉灌溉，最近也乾涸了，日前雖連下3天雨，但雨量小無法抽水灌溉，青農說若再不下雨，恐怕也要放棄了。

去年全國芒果種植面積1萬3695公頃，台南市面積6894公頃，約占50%，居全國第1，年總產量約7萬5805公噸。台南愛文芒果是外銷日本主力，農民反映今年受到乾旱影響，落果及小果嚴重，決定放棄照顧，令人相當驚訝，乾旱影響這麼大！

台南楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，位在楠西照興里部分芒果園，因缺水落果嚴重。記者吳淑玲／攝影
台南楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，位在楠西照興里部分芒果園，因缺水落果嚴重。記者吳淑玲／攝影
台南楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，部分果園芒果因缺水果實太小，無經濟效益，農民猶豫要不要繼續疏果及套袋。記者吳淑玲／攝影
台南楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，部分果園芒果因缺水果實太小，無經濟效益，農民猶豫要不要繼續疏果及套袋。記者吳淑玲／攝影
台南楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，在照興里有芒果園因缺水灌溉，農民已放棄照顧了。記者吳淑玲／攝影
台南楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，在照興里有芒果園因缺水灌溉，農民已放棄照顧了。記者吳淑玲／攝影

芒果 農民 青農

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