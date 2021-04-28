台南連下3天雨 水庫旁果農曝山區芒果現況「還是缺水」

台南連下3天雨，對正值成長期的山區芒果是一大好消息，但台南市楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓說，前幾天降雨來得有點太遲，不少愛文芒果籽已轉硬，果實不會再長大，缺乏經濟效益，有農民已經放棄照顧，還有外銷供果園水源枯竭，不知如何是好；有農民預估今年落果比往年多3成，且小果次級品會增加，大嘆收益會大受影響。

台南區農改場表示，芒果剛進入疏果套袋期，觀測產區從開花、著果率仍是正常，除非完全沒有灌溉水源，但多數農民會設法找水源；至於果實是否偏小？還要看套袋後的成長情況。台南市農業局也說，乾旱衝擊的程度，預計下月完成芒果套袋會更明朗，密切注意中。

台南楠西照興里，密枝里一帶位在曾文水庫旁，是重要的愛文芒果產區，楊沁涓說，今年受乾旱影響，有一處果園本來花開得很漂亮，因缺水灌溉小果時期就落光，不少人已經放棄照顧，也有青農在密枝里的外銷日本供果園，原本靠溪床湧泉灌溉，最近也乾涸了，日前雖連下3天雨，但雨量小無法抽水灌溉，青農說若再不下雨，恐怕也要放棄了。