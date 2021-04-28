嘉縣某大型農業公司驚傳跳票老闆失聯 62員工突失業

嘉義縣某大型果菜合作社轉投資公司今驚傳跳票，公司呂姓負責人已失聯，員工4月領不到薪水，且員工透露勞健保從去年12月就沒繳，資金缺口至少3000萬，還在持續擴大；縣府社會局接獲已介入調查；地方表示，該合作社為國內全聯等超市重要青果供應商，資金流非常大，發生跳票令人錯愕。

嘉義縣勞青處表示，該合作社成立的某科技農業股份有限公司，共有員工62人，雇主現在失聯，積欠員工4月工資，勞青處已輔導員工申請勞資爭議調解、訴訟，並申請歇業認定與申請工資墊償；且因該公司未提報大量解僱、也未協商，將依法開罰。

「呂老闆做人好，應該會出面解決！」嘉義縣議員戴光宗說，近日接獲該合作社員工請求協助，但多次聯絡找不到呂老闆；據了解除了62名員工積欠薪水，公司還有契作農民很多都在外縣市，影響範圍多大？恐怕只有老闆清楚。

戴光宗說，過去地方舉辦公益活動或救濟弱勢，呂老闆都相當熱心，這次出現週轉不靈，地方很錯愕，也希望他盡速出面。

地方人士指出，該合作社呂姓負責人白手起家，近年生意越做越大，地方號稱是國內前幾名的農業合作社，透過和農民契作掌握農產品質，分裝後發貨給國內超市、大型餐廳；據了解該合作社與農民簽3個月支票，但近期出現多次無法兌現票款、找農民換票，地方還傳出他向地下錢莊借款，這兩天有不少黑衣人到合作社關心。

他說，該合作社及轉投資公司是國內指標性農業合作社，跳票後可能引起農業界連鎖影響，幸好該公司已退出夏季蔬菜調節倉庫，否則若遇颱風就更難處理。