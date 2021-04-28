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中央推動機車駕訓班 雲林縣府加碼補助到今年底

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
交通部2019年起推動機車駕駛訓練制度計畫，中央補助200名額鼓勵首次考照者受訓，雲林縣政府今年加碼補助，不限人次且延長申請時間。記者陳苡葳／攝影
交通部2019年起推動機車駕駛訓練制度計畫，中央補助200名額鼓勵首次考照者受訓，雲林縣政府今年加碼補助，不限人次且延長申請時間。記者陳苡葳／攝影

雲林去年A1交通事故99件、102人死亡、37人受傷，機車騎士死亡64人占總死傷人數約62.7%，交通部推動機車駕駛訓練制度計畫，雲林監理站去年獲120名額補助，達標率百分百，今年中央補助200名額，縣府加碼補助不限人次，補助時間延長到12月31日止，希望增進考取機車駕照防衛駕駛及安全駕駛觀念。

據統計，機車交通事故原因前3名為未依規定讓車、未注意車前狀況、左轉彎未依規定等，與騎士自身不當駕駛行為息息相關。

依據公路總局統計資料顯示，自行考取駕照後、一年內違規率11.6%，經駕訓班訓練後，違規率降低至4.2%。

張麗善表示，雲林縣加碼補助，對象除18歲以上、首次考取機車駕照的縣民，也包括就讀雲林縣內公私立高中職、大專院校的學生，憑學生證即可申請。

雲林監理站表示，目前縣內機車訓練班委由2家民營汽車駕訓班執行，訓練課程包括術科實地教學，及汽車構造、交通法規、駕駛道德共6小時課程，也融入各項防禦駕駛觀念。

監理站說，今年中央補助的200名額，從1月1日起開放申請，目前已有四分之一、約50位民眾順利受訓、考照並成功申請補助，加上縣府資源挹注，鼓勵縣民踴躍報考受訓。

目前縣內機車考照受訓費用為2800元到3700元左右，政府補助1300元，學員通過靠照後，駕訓班會主動協助申請。

雲林監理站表示，縣內目前有12家駕訓班，未來各家場地及師資到位後，可望在全縣同步啟動機車訓練。

監理站 駕訓班 駕照

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