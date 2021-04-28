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六腳鄉娘媽堂聖誕2百多戲棚謝神壯觀 翁章梁參拜求雨

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
今天農曆3月17日是嘉義縣六腳鄉灣內公舘娘媽堂娘媽聖誕，信徒遍佈各地，神明分靈不計其數，每逢生日大小野臺戲2百多座謝神，堪稱嘉義縣宗教特色。圖／嘉縣府提供
今天農曆3月17日是嘉義縣六腳鄉灣內公舘娘媽堂娘媽聖誕，信徒遍佈各地，神明分靈不計其數，每逢生日大小野臺戲2百多座謝神，堪稱嘉義縣宗教特色。圖／嘉縣府提供

今天農曆3月17日是嘉義縣六腳鄉灣內公舘娘媽堂娘媽聖誕，信徒遍布各地，神明分靈不計其數，每逢生日大小野臺戲2百多座謝神，堪稱嘉義縣宗教特色，縣長翁章梁中午特別前往娘媽堂虔誠上香，祈求保佑眾生和庄民平安，懇求趕快下雨，解萬民缺水之苦。

娘媽堂創建於清嘉慶8年（西元1803年），主祀娘媽，原為無主的有應公之一，光緒年間因附近地區連續遭逢幾次牛瘟，庄民每次求助於娘媽都得到靈驗的庇佑，順利驅逐牛瘟，娘媽從此成為庄民的心靈寄託。

娘媽堂原為林投樹下的一間小廟，隨著信奉時間久遠發展成今日的宮廟規模，也是灣內地 區宗教信仰中心，因有求必應，祈福者和信眾愈來愈多。娘媽堂是六腳特有的女神信仰，左右門的門神也以宮女門神、孩童為主，早年因醫術不發達，信徒向娘媽乞求治病，讓娘媽出藥籤治病，醫好了無數病患，藥籤已成為很特別的歷史文物，現在廟廳桌上還有藥籤讓信徒求平安。

村民表示，庄裡的信徒外出打拚，有事都會向娘媽乞求、詢問，娘媽也分靈到各地供奉，每年農曆3月17日都會請回娘媽堂進香、過爐，場面熱鬧。 翁章梁說，來自全國各地2百多戲台來到灣內為娘媽祝壽謝神，就知道娘媽有多靈驗，因信眾都能感應到娘媽神威和保佑，才會有這麼多戲台來演戲給娘媽看。

今天農曆3月17日是嘉義縣六腳鄉灣內公舘娘媽堂娘媽聖誕，信徒遍佈各地，神明分靈不計其數，每逢生日大小野臺戲2百多座謝神，堪稱嘉義縣宗教特色。圖／嘉縣府提供
今天農曆3月17日是嘉義縣六腳鄉灣內公舘娘媽堂娘媽聖誕，信徒遍佈各地，神明分靈不計其數，每逢生日大小野臺戲2百多座謝神，堪稱嘉義縣宗教特色。圖／嘉縣府提供
今天農曆3月17日是嘉義縣六腳鄉灣內公舘娘媽堂娘媽聖誕，縣長翁章梁（右二）中午特別前往娘媽堂虔誠上香，祈求保佑眾生和庄民平安，懇求趕快下雨，解萬民缺水之苦。圖／嘉縣府提供
今天農曆3月17日是嘉義縣六腳鄉灣內公舘娘媽堂娘媽聖誕，縣長翁章梁（右二）中午特別前往娘媽堂虔誠上香，祈求保佑眾生和庄民平安，懇求趕快下雨，解萬民缺水之苦。圖／嘉縣府提供

翁章梁 嘉義 信仰

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