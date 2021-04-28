六腳鄉娘媽堂聖誕2百多戲棚謝神壯觀 翁章梁參拜求雨

今天農曆3月17日是嘉義縣六腳鄉灣內公舘娘媽堂娘媽聖誕，信徒遍布各地，神明分靈不計其數，每逢生日大小野臺戲2百多座謝神，堪稱嘉義縣宗教特色，縣長翁章梁中午特別前往娘媽堂虔誠上香，祈求保佑眾生和庄民平安，懇求趕快下雨，解萬民缺水之苦。

娘媽堂創建於清嘉慶8年（西元1803年），主祀娘媽，原為無主的有應公之一，光緒年間因附近地區連續遭逢幾次牛瘟，庄民每次求助於娘媽都得到靈驗的庇佑，順利驅逐牛瘟，娘媽從此成為庄民的心靈寄託。

娘媽堂原為林投樹下的一間小廟，隨著信奉時間久遠發展成今日的宮廟規模，也是灣內地 區宗教信仰中心，因有求必應，祈福者和信眾愈來愈多。娘媽堂是六腳特有的女神信仰，左右門的門神也以宮女門神、孩童為主，早年因醫術不發達，信徒向娘媽乞求治病，讓娘媽出藥籤治病，醫好了無數病患，藥籤已成為很特別的歷史文物，現在廟廳桌上還有藥籤讓信徒求平安。