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5月花海攻略！一期作停灌不荒廢 台南營造網美拍照景點
水情吃緊，台南地區配合今年一期作停灌，面積約有1萬1434公頃，台南市政府農業局在下營、官田、後壁、東山等停灌田區營造「百花齊放，驚豔府城」花海計畫，利用處理後符合標準的畜牧場放流水澆灌，種植波斯菊、百日草、向日葵等花卉共63公頃，並在5月各周末結合農特產市集，希望吸引遊客到訪，帶動農業文化產業發展及農業休閒活動。
台南市長黃偉哲表示，市府在5月舉辦一系列花海饗宴農特產品推廣行銷，5月9日母親節當天在下營區茅港尾觀音寺舉辦古官道小農市集；5月15日在官田區省道台1線旁力麗家具花海田區，舉行「米香四溢，花現官田」活動；5月16日在後壁區粕面宋江公園有「食在花囍-食農稻作體驗」；5月22日東山區東山路外停車場旁廣場舉辦「賞花喝咖啡-東山咖啡嘉年華」。
農業局長謝耀清說，花海計畫能提高水資源利用，提升農田地力，花海景觀結合農遊體驗盼能吸引觀光人潮，並串連附近農業旅遊與農產品販售點，整合運用生態資源，讓「遊客進得來、農產品出得去」。
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