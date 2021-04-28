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情繫鯤鯓！台南國小生聽講「牡蠣殼化身海盜藏寶盒」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區億載國小漁光分校結合龍崗國小舉辦海洋教育活動，學生以牡蠣殼製作海盜藏寶盒。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區億載國小漁光分校結合龍崗國小舉辦海洋教育活動，學生以牡蠣殼製作海盜藏寶盒。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區億載國小漁光分校今天結合龍崗國小舉辦海洋教育活動「情繫鯤鯓」，除了聽陳志鵬講演「牡蠣盒～海盜的硬幣」，並划獨木舟，體驗同舟共濟、勇往直前的精神。學生說，雖然全身溼透，但仍想繼續划下去。

億載國小漁光分校邀請台灣海洋大學海資中心「海洋教育教師手冊編纂小組-國小高年級組」編纂委員之一的陳志鵬主講「牡蠣盒～海盜的硬幣」。

陳志鵬以北大西洋和台南沿海為主軸，從鄭家海盜和加勒比海海盜為故事主軸，談牡蠣如何在大航海時期變成為keystone，再細節分析蚵殼的應用和蚵肉的食用。他也指導學生，利用錫箔紙、牡犡殼、硬幣、膠帶等器具，做出專屬於自己的海盜藏寶盒。

下午兩校主任張瑾玥、吳承蒲及老師李秋田、周學蕙、黎濬昇、許惠姿帶領學生前往樂活海洋學院，體驗獨木舟。漁光分校五年級學生都玩過獨木舟，擔任小教練指導龍崗學生，大家合作無間；當坐上獨木舟的瞬間，從彼此不認識變成彼此要靠著信任才能同舟共濟、克服萬難、勇往直前的合作夥伴。

龍崗國小老師黎濬昇說，「在學校做再多的綜合課，還比不上一次的獨木舟校際體驗，團隊合作精神一次就達陣。」龍崗國小學生陳瑜瑄說，原本怕怕的，但實際操作後覺得好玩，「好想再體驗一次」；郭恩博則說，漁光的同學指導的很詳細，讓他有安全感，而且很快就學會，且默契十足，雖然全身濕透了仍想繼續划。」

負責提案、規畫、執行的漁光分校主任張瑾玥說，早年的漁光分校隸屬於龍崗國小，希望藉由親海教育的獨木舟體驗，讓兩校的學生了解當年的歷史過往。也藉著活動交流，讓孩子知道，雖然兩校在安平商港開通後，分別位在三鯤鯓與四鯤鯓的兩端，但都是擁有海景第一排美景的學校，是可以如此的親近不分你我。

獨木舟 秋田 海洋大學

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