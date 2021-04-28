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認購鳳梨分送愛 東山區公所邀企業及宗教團體相挺

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市東山區公所邀企業及宗教團體相挺農民，一起認購鳳梨做公益 。圖／東山區公所提供
台南市東山區公所邀企業及宗教團體相挺農民，一起認購鳳梨做公益 。圖／東山區公所提供

台南市東山區公所今號召轄內企業、宗教團體及個人一起認購鳳梨做公益，將募得1034箱鳳梨，分送給東山區880戶弱勢家庭，達到支持農民、關懷弱勢雙重效益。

台灣鳳梨外銷大陸受阻，許多鳳梨農憂心價格崩盤血本無歸。為東山公所近午辦理「認購鳳梨分送愛記者會」，邀請所有疼惜農民及愛護轄內社會福利戶認購及捐贈者。

東山區長呂煌男再次感謝財團法人火山碧雲寺、東山岩坑碧蓮寺、極速貿易董事長郭宏文、營新醫院院長夫人石嘉玫、京瑨水產養殖董事長連俊堯、宗發工業總經理暨東山區調解委員會榮譽主席吳燕卿、南市肉品市場總經理陳豐榮等共同發心，讓鳳梨農心血沒有白費，

呂煌男說，台灣鳳梨滋味甜美，只要嘗過就難忘，而4至7月是台南鳳梨盛產期，包括金鑽鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、黃金鳳梨等口感佳，炎炎夏日來一份冰涼香甜又多汁的鳳梨，解暑止渴還能開胃，希望鄉親們多吃鳳梨，幫助辛苦農民。

鳳梨 農民

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