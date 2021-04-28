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台南與跨境電商合作 鳳梨2到7天直送國外華人手中

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右二）、副市長戴謙（右一）今促成南瀛農產行銷公司總經理余清永（中）及跨境電商全球柑仔店公司總經理徐惇穎（左二）簽約結盟。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（右二）、副市長戴謙（右一）今促成南瀛農產行銷公司總經理余清永（中）及跨境電商全球柑仔店公司總經理徐惇穎（左二）簽約結盟。記者鄭維真／攝影

台南市政府為行銷鳳梨及接下來的芒果、文旦產季，今天促成南瀛農產行銷公司及跨境電商全球柑仔店簽約結盟，要將台南的鮮果、加工製品賣到各地華人地區，國外的消費者只要在網路下單，2到7天即可到貨，讓百分之百的「台灣原產」端上桌。

台南市長黃偉哲表示，目前是鳳梨盛產期，接續有芒果、文旦及多種農產品，希望能透過南瀛及跨境電商的合作，替台南農特產打開知名度。只要是公平對待，對於任何市場都不會排斥，包括中國大陸，因為這是幫助農民的行為。

南瀛農產行銷公司總經理余清永說，南瀛賣鮮果也賣果乾，去年加工芒果700多噸，出口650噸，以日本為大宗，將農民辛苦種植的農產品產值拉高，這次與電商全球柑仔店合作，是直送到消費者手中，少掉中間被剝削的機會。

全球柑仔店總經理徐惇穎指出，平台主打「台灣原產、嚴選品質」，除了販售農產品之外，也有台灣製的生活用品，利用空運快速送到國外消費者手中，與疫情前相比，平台業績成長3成，尤其大陸台商約有220萬人，因疫情難以返鄉，透過直送就能將台灣食品端上餐桌，慰藉心靈。

電商 芒果 疫情

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