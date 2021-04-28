三族合力發展觀光 茶山部落旅客絡繹不絕

嘉義縣阿里山鄉茶山村走過八八風災創傷，鄒族、布農族與漢族合作重建家園並到泰國取經，以部落傳統文化發展觀光，疫情下國旅爆發，旅客絡繹不絕，也吸引年輕人返鄉工作。

茶山社區發展協會行政經理陳裔晴今天接受中央社記者訪問時表示，西元2009年八八風災後為了重振社區觀光，安排族人到泰國清邁考察，竟然發覺清邁與茶山很像，「感覺沒出國，就好像在茶山一樣」。

陳裔晴說，清邁許多的觀光遊程都以在地傳統部落活動為賣點，回國後族人決議，以體驗部落傳統文化來發展觀光，納入原本就有的涼亭節、向天神取火活動、射箭、品嚐傳統美食及部落巡訪。

茶山社區發展協會總幹事賴宥任表示，去年爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，原本擔心遊客會跑光光，但今年卻因國旅爆發，讓茶山遊客暴增，原本只有假日才有人，現在平日都要接導覽，很多像他一樣的年輕人，都返鄉工作。在平地工作的村民星期六、日也回鄉賺錢。

茶山社區導覽解說員小琳說，目前有10幾名年輕人與她一樣當導覽員，之前社區的年輕人要求溫飽，只能離開山區，到平地謀生。

翁姓遊客表示，茶山是放鬆心靈的好地方，社區安排向天神取火活動、跳鄒族舞蹈、烤山豬肉、品嚐阿里山茶、咖啡、小米酒，都令人回味，隔一陣子就想舊地重遊。

茶山民宿業者許霹耀說，茶山能走出八八風災的陰霾，是靠在地村民同心協力，茶山約有100戶人家，多數是鄒族，布農族約3成，漢族最少約1成，鄒族、布農族、漢族都是一家人。