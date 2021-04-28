南市展現科技力 復興國中「AI防疫系統」奪全國金牌

台南市東區復興國中參加教育部科技教育創意實作競賽勇奪資訊科技應用組金牌，今天展現成果。校長陳文財表示，這是師生因應新冠肺炎疫情所激發的創造力，所設計出的「校園AI防疫管制系統」只花費1200元，已運用在社團及班級活動上，未來也將配合學校的紅外線體溫感測器，成為防疫最佳組合。

復興國中學生林承禧、周楷育、曾苡軒經老師黃吉楠、周建良的指導，以「校園A防疫管制系統」勇奪國中組資訊科技應用組金牌。黃吉楠說，去年全球受新冠肺炎疫情影響，防疫工作變得相當重要，因此與學生討論設計出「校園AI防疫管制系統」。

此一系統透過物聯網開發出智能環境偵測網，並結合AI技術，實施人臉口罩辨識系統，再運用Arduino模組，自動偵測人員識別證、體溫、酒精測量值，然後利用智能監測系統結合APP，主動通知清潔人員適時環境消毒及酒精補充，大大減低人力並提高防疫的效能。從發想到完成作品約半年，也從不斷發想與修改，結合影音，讓這套防疫系統更完善。

校長陳文財表示，老師黃吉楠、周建良為自然科老師，除本職科目的教學外，長期投入資訊科技教育，除了致力參加「中小學校人工智慧教育計畫」，也申請教育部科學教育計畫「復興創客玩AI」，同時帶領學生以PBL專題導向學習的方式，進行科技創意實作課程。去年兩位老師指導學生製作「智能緊急逃生指示系統」獲得科技教育創意實作競賽金牌的殊榮，今年再以「校園AI防疫管制系統」榮獲全國金牌。