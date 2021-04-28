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影／「作伙吃 有厝味」 嘉縣新港福龍老人食堂今揭牌

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（著黑色外套者）今天上午出席新港鄉中洋村福龍老人食堂今天上午揭牌。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（著黑色外套者）今天上午出席新港鄉中洋村福龍老人食堂今天上午揭牌。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣新港鄉中洋村福龍老人食堂今天上午揭牌，成嘉義縣第74個老人食堂，服務長輩時間增至每周6天，除共食服務，福龍長照協會也替長輩安排課程，延緩失智失能，縣長翁章梁說，老人食堂不只是吃一頓飯，

由嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會辦理的「作伙吃，有厝味」福龍老人食堂，今天上午由嘉義縣長翁章梁、新港鄉長陳茂盛等人見證下，舉行揭牌儀式，這也是嘉義縣第74個老人食堂。

福龍長照協會去年7月接手社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站，每週提供5天服務，為了照顧關懷更多的社區長輩，又開辦老人食堂，每週服務天數增至6天，讓長輩可以在自己最熟悉的環境安心享受老年生活。

除了用餐作伙呷，福龍長照協會還安排幫助長輩延緩失智失能課程，提供以長者為中心、減少衰弱風險的健康促進服務，如運動(肌力及預防跌倒及強健心肺功能)、營養、透過腦動(認知、活化大腦)、慢性病管理(含用藥安全)、防跌及社會參與等，提升長者健康識能。

翁章梁表示，現在的老人照顧是複合式服務，有關懷據點、長青活力站、巷弄長照站和老人食等據點的服務，『老人食堂不只是吃一頓飯』，它還有很多意義，能鼓勵老勢大走出家門、走到戶外參與社區活動，大家一起煮飯、聊天、作運動，「作伙吃，有厝味」。

嘉義縣長翁章梁（左三）今天上午出席新港鄉中洋村福龍老人食堂今天上午揭牌。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）今天上午出席新港鄉中洋村福龍老人食堂今天上午揭牌。記者莊祖銘／攝影

嘉義 長照 翁章梁

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