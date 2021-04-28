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報名看這裡！芒果故郷台南玉井綠色隧道開放「採芒果」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井區舉辦採芒果活動。圖／玉井區公所提供
台南玉井區舉辦採芒果活動。圖／玉井區公所提供

台南市玉井區公所為推廣本區農特產和在地自然景觀，將在玉井區望明里綠色土檨仔隧道辦理採果樂活動，5月1日上午9時至11時30分由望明社區發展協會主辦「舉頭望明月，酸甜好滋味」採果樂活動，採電話報名，限25組，每組3-4人，額滿為止。

另5月1日中午12時至下午3時，5月2日上午9時至下午3時開放自由採果（不提供工具）。

採果樂活動是帶領熱愛戶外活動，想親自體驗採土檨仔樂趣的民眾，認識美麗的綠色隧道並現場採收土芒果和製作芒果青。另外還有自由採果，讓沒有報名的民眾也能體驗採收土芒果的樂趣！

玉井區長陳新澈表示，活動中結合各類業務宣導，如呼籲民眾共同抗旱和節約用水、地震避難三步驟、防災背包、防範一氧化碳中毒、住警器安裝之重要、玉井區疏散避難地圖和等資訊。

此外，汛期梅雨季節、颱風季節即將到來，登革熱防治工作刻不容緩，平時落實「巡、倒、清、刷」，才能有效杜絕登革熱病媒蚊孳生。

雖然國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但防疫工作仍不能鬆懈，陳新澈也呼籲大家，勤洗手、戴口罩，並於戶內及戶外保持適當的社交距離以降低感染風險。

採果樂活動報名專線0955-714255鄭小姐；0913-867122陳小姐。

台南玉井區舉辦採芒果活動。圖／玉井區公所提供
台南玉井區舉辦採芒果活動。圖／玉井區公所提供
台南玉井區舉辦採芒果活動。圖／玉井區公所提供
台南玉井區舉辦採芒果活動。圖／玉井區公所提供
台南玉井區舉辦採芒果活動。圖／玉井區公所提供
台南玉井區舉辦採芒果活動。圖／玉井區公所提供

芒果 登革熱

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