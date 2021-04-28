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台南力推節水 回收水使用率衝高

中央社 / 台南28日電

台南市水情不佳，近日降雨並未明顯挹注水庫蓄水，市府持續推動公私部門使用回收水與再生水，每日回收水使用量大幅提升到約6000噸，盼減少自來水使用量，延長水庫供水日數。

台南市政府水利局今天指出，台南市目前每日可供應的回收水約1萬6800噸、再生水870噸，經公私部門積極推動使用回收水用於洗掃街道、澆灌行道樹和非人體接觸的各類用水，每日回收水使用量已從去年的平均約780噸提高到近日的約6000噸，達到市長黃偉哲要求的「多省水」目標。

台南市水利局指出，後續將於仁德水資中心增加應急再生水系統設置，可提供優質水源給相關產業使用；安裝在安平水資中心的小型RO機組也將投入產水，每日可提供50噸再生水，達到「多找水」的目標。

台南市水利局指出，依內政部統計資料，台南市回收水使用比例達38.75%，在六都中僅次於高雄市，由於旱象未見好轉，市府希望藉多元用水來源，減少自來水使用量，延長水庫供水日數。

據經濟部水利署南區水資源局觀測資料，今天上午11時台南市3座主要水庫蓄水情況分別為，曾文水庫蓄水量4523萬立方公尺，蓄水率8.88%，烏山頭水庫蓄水量3456萬立方公尺，蓄水率43.98%，南化水庫蓄水量1922萬立方公尺，蓄水率21.13%。

南化水庫 旱象

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