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台南新市潭永橋5月1日正式通車 當天「路普」封路

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新市潭永橋5月1日辦理通車典禮，當天「路普」將封路。圖 ／台南市政府工務局提供
台南新市潭永橋5月1日辦理通車典禮，當天「路普」將封路。圖 ／台南市政府工務局提供

斥資逾7000萬改建的台南市新市區潭永橋及引道工程，歷經1年半完工，5月1日下午將辦理通車典禮，當地潭頂代天府當天也將舉辦「路普」，希望神明保佑，讓用路人更安全。

新市區南144線區潭永橋，是新市區往來山上區重要道路，因橋面較低，每遇風災豪雨來襲，水淹至橋面有危險疑慮；市府經向中央爭取補助及地方民間團體捐助經費改建，已趕在汛期前完工。

市府工務局表示，潭永橋跨那拔林溪，原為兩孔箱涵，寬度為8公尺、長度15公尺；因常遇大雨淹水就封閉，影響民眾通行安全，經評估有改建必要。

改建潭永橋總經費7080萬元，其中市府向水利署爭取到1700萬元，也感謝社團法人嘉義市嘉邑行善團、台南市陽光愛心會、台南市同心協力家族共同捐助484萬元，其餘4896萬元由市府負擔。

改建後採雙跨預力I型梁橋(落1墩)，新建橋梁寬9公尺、長66公尺，與原有橋寬8公尺、長15公尺相較，大大增加排水容量，另有引道長414公尺、總長度480公尺。

當地的潭頂代天府也決定，5月1日舉辦「路普」，當天將進行封路，呼籲駕駛人五月一日當天進行改道，以免造成不便。

嘉義 愛心

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