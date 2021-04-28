熱銷「極光」哈密瓜產期剛開始又傳冒用 嘉縣府教選購

嘉縣府與農友種苗公司合作前年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊商標，找名設計師聶永真為品牌操刀，上架熱銷賣到缺貨，去年發現商標遭冒用；今年春季新瓜產季剛開始，縣府又獲報有人在網路冒用商標，縣府公告禁用未授權商標，勸導仿冒者下架，不聽就送辦，也提醒消費者如何選購正牌「極光」哈蜜瓜。

翁章梁賣力行銷，打響「極光」知名度，在東森購物及大型超市上架，受消費者歡迎，授權檢驗合格瓜農使用商標貼紙，每顆賣500至699元不等，比一般哈密瓜貴1倍以上，剛開始面積從0.6公頃增到3公頃，果農從個位數增到20人，但產量不敷需求。

嘉縣精緻農業協會理事長朱文賢說，春季極光哈蜜瓜產期剛開始，就傳出有人冒用商標，商標權屬縣府，「極光」溫室栽培，採單株單果，不受乾旱影響，甜度高，但產期夜溫偏低，果形不大，價格平穩，每顆2.5台斤500元，種植果農及面積增加，縣府找農改場專家上課指導。

縣府農業處說，去年26名農民種4.46公頃，共核發3萬2560張「極光」標章，今年目前有26名農民種5公頃，分布水上、六腳、太保、新港及民雄等鄉鎮市，「極光」4月下旬陸續採收，目前有1名農民採收審查合格，核發標章1800張。