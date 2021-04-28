快訊

2名機師小孩就讀！華航染疫延燒 桃園西門國小2班級停課一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱銷「極光」哈密瓜產期剛開始又傳冒用 嘉縣府教選購

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣府提醒消費者買正牌「極光」哈蜜瓜 ，記得認明「極光」貼紙標章，每顆張貼1張專屬編號logo貼紙，貼紙編號可查詢生產者。圖／嘉縣府提供
嘉縣府提醒消費者買正牌「極光」哈蜜瓜 ，記得認明「極光」貼紙標章，每顆張貼1張專屬編號logo貼紙，貼紙編號可查詢生產者。圖／嘉縣府提供

嘉縣府與農友種苗公司合作前年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊商標，找名設計師聶永真為品牌操刀，上架熱銷賣到缺貨，去年發現商標遭冒用；今年春季新瓜產季剛開始，縣府又獲報有人在網路冒用商標，縣府公告禁用未授權商標，勸導仿冒者下架，不聽就送辦，也提醒消費者如何選購正牌「極光」哈蜜瓜。

翁章梁賣力行銷，打響「極光」知名度，在東森購物及大型超市上架，受消費者歡迎，授權檢驗合格瓜農使用商標貼紙，每顆賣500至699元不等，比一般哈密瓜貴1倍以上，剛開始面積從0.6公頃增到3公頃，果農從個位數增到20人，但產量不敷需求。

嘉縣精緻農業協會理事長朱文賢說，春季極光哈蜜瓜產期剛開始，就傳出有人冒用商標，商標權屬縣府，「極光」溫室栽培，採單株單果，不受乾旱影響，甜度高，但產期夜溫偏低，果形不大，價格平穩，每顆2.5台斤500元，種植果農及面積增加，縣府找農改場專家上課指導。

縣府農業處說，去年26名農民種4.46公頃，共核發3萬2560張「極光」標章，今年目前有26名農民種5公頃，分布水上、六腳、太保、新港及民雄等鄉鎮市，「極光」4月下旬陸續採收，目前有1名農民採收審查合格，核發標章1800張。

提醒消費者買正牌「極光」，記得認明「極光」貼紙標章，每顆張貼1張專屬編號logo貼紙，貼紙編號可查詢生產者，張貼須符合：以嘉縣為產地；採單株單果溫室栽培；農藥殘留檢驗合格；單顆瓜重1公斤以上；甜度達14度以上；果實橢圓無裂果及病害，果柄留人字蒂頭，網紋均勻，網紋寬度大於0.3公分，不得高於5條。消費者可洽詢：太保、水上、溪口、民雄、六腳、新港等農會、嘉義縣精緻農業協會。

嘉縣府提醒消費者買正牌「極光」哈蜜瓜 ，記得認明「極光」貼紙標章，每顆張貼1張專屬編號logo貼紙，貼紙編號可查詢生產者。圖／嘉縣府提供
嘉縣府提醒消費者買正牌「極光」哈蜜瓜 ，記得認明「極光」貼紙標章，每顆張貼1張專屬編號logo貼紙，貼紙編號可查詢生產者。圖／嘉縣府提供
嘉縣府提醒消費者買正牌「極光」哈蜜瓜 ，記得認明「極光」貼紙標章，每顆張貼1張專屬編號logo貼紙，貼紙編號可查詢生產者。圖／嘉縣府提供
嘉縣府提醒消費者買正牌「極光」哈蜜瓜 ，記得認明「極光」貼紙標章，每顆張貼1張專屬編號logo貼紙，貼紙編號可查詢生產者。圖／嘉縣府提供

極光 農民 翁章梁

延伸閱讀

李克強宣示：嚴打商標蟑螂

李克強主持國務院常務會議 主張深化知識產權領域放管服改革

手刀搶！IKEA「榴槤霜淇淋」開賣日曝光、也能吃哈密瓜

「焦糖哥哥」商標爭奪 優視傳播興訟敗訴

相關新聞

影／打造水銀行 台南農塘美如畫保住救命水還防洪抗旱

中興大學台南新化林場內有座沖瀜池，是林場第一座農塘，今年乾旱嚴重，但蓄水仍然滿滿，沖瀜池不僅創造如莫內名畫的荷花池美景，...

台南新市潭永橋5月1日正式通車 當天「路普」封路

斥資逾7000萬改建的台南市新市區潭永橋及引道工程，歷經1年半完工，5月1日下午將辦理通車典禮，當地潭頂代天府當天也將舉...

熱銷「極光」哈密瓜產期剛開始又傳冒用 嘉縣府教選購

嘉縣府與農友種苗公司合作前年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註...

大灣交流道常交通壅塞 南市府將增設右轉專用車道

國道1號台南大灣交流道周邊交通流量大，尤其上下班尖峰時刻更是經常出現壅塞，台南市政府為了解決此問題，5月初將開始進行高速...

大灣交流道交通壅塞 南市府下月改善兩側道路配置

中山高台南永康大灣交流道周邊交通壅塞日益嚴重，台南市政府已計畫下月初在高速公路東、西兩側進行道路改善工程，以提升直行及右...

賴清德走特富野古道 嘉義縣推山海圳綠道獨嘉觀光路線

副總統賴清德24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等美英新加坡駐台代表，走訪林務局委託台灣千里步道協會規畫的「山海圳國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。