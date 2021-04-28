大灣交流道常交通壅塞 南市府將增設右轉專用車道

國道1號台南大灣交流道周邊交通流量大，尤其上下班尖峰時刻更是經常出現壅塞，台南市政府為了解決此問題，5月初將開始進行高速公路東、西兩側道路改善，增加右轉專用車道，提升直行及右轉車輛儲車空間，藉此達到分流，預計7月初完工。

台南市工務局指出，大灣交流道是國道1號位在台南市永康區建國里、復國里交界處，為目前距台南市中心最近的交流道，連結台南市區與永康大灣、歸仁、新化等地，從2015年啟用以來，已有效紓解仁德交流道交通瓶頸，大灣交流道周邊卻也出現交通壅塞情形。

工務局表示，為緩解大灣交流道尖峰時段車潮，已籌措1160萬元，要在高速公路東、西兩側都進行道路改善工程。第一階段370萬元經費改善大灣交流道東側的側車道，以及復興路等2處路口，各增設3.5公尺寬的右轉專用車道，藉以分流右轉車輛，增加直行車輛駐車空間，預計下月初開工、7月初完工。

接著，第二階段在大灣交流道西側，針對復興路東行右轉往南方向，市府向國防部爭取用地，以790萬元經費增設右轉車道，希望減少東行方向與右轉車輛交織問題。