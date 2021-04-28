大灣交流道交通壅塞 南市府下月改善兩側道路配置

中山高台南永康大灣交流道周邊交通壅塞日益嚴重，台南市政府已計畫下月初在高速公路東、西兩側進行道路改善工程，以提升直行及右轉車輛儲車空間，提供民眾安全舒適順暢行駛道路。

市府工務局表示，大灣交流道位於永康區建國里、復國里交界處，是目前距南市中心最近的交流道，連結市區與永康大灣、歸仁、新化等地，自民國104年啟用以來，已有效紓解仁德交流道交通瓶頸；但大灣交流道周邊卻也出現交通壅塞情形。

工務局指出，為改善大灣交流道尖峰時段車潮順，計畫在高速公路東、西兩側都進行道路改善工程，工務局已籌措1160萬元，第一階段370萬元經費改善大灣交流道東側側車道，及復興路等兩處路口，各額外增設3.5公尺寬右轉專用車道，藉以分流右轉車輛，增加直行車輛駐車空間，預計下月初開工，7月初完工。