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賴清德走特富野古道 嘉義縣推山海圳綠道獨嘉觀光路線

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
副總統賴清德（左四）24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等走訪山海圳國家級綠道其中一段嘉縣阿里山鄉特富野古道，由鄒族特富野社長老高德生導覽，為古道代言。圖／高德生提供
副總統賴清德（左四）24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等走訪山海圳國家級綠道其中一段嘉縣阿里山鄉特富野古道，由鄒族特富野社長老高德生導覽，為古道代言。圖／高德生提供

副總統賴清德24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等美英新加坡駐台代表，走訪林務局委託台灣千里步道協會規畫的「山海圳國家級綠道」其中一段：嘉縣阿里山鄉特富野古道；山海圳綠道位在嘉縣轄行經大埔鄉及阿里山鄉，縣府配合規畫打造獨嘉觀光旅遊路線。

賴清德等人由鄒族特富野社長老高德生導覽，為特富野社古道做最佳代言，賴清德說，「好東西與好朋友分享」。2年前，千里步道協會執行長周聖心為推動山海圳國家級綠道，拜會縣長翁章梁，尋求合作打造獨嘉觀光旅遊路線，翁章梁指示文觀局共同打造這條獨具歷史、古蹟、風景與生態獨家廊道。

文觀局說，「山海圳」綠道，歷經2年規畫有成，引導指標預計今年完成，山海圳路線自台南台江國家公園起，溯鹽水溪穿過嘉南平原，通過西拉雅國家風景區抵達嘉縣大埔鄉，從阿里山腳下南三村（山美、新美、茶山)通往達邦、特富野大社，到達台灣心臟玉山，分為歷史人文景觀的內海之路、水利遺產景觀的大圳之路、以及原鄉自然景觀的聖山之路三大段，總長171.18公里。

這條路線有2個國家公園、2個國家風景區、1個國家森林遊樂區、2個縣市政府，超過4個中央單位共同管轄，強調在地取材，融入地景生態的設計，符合手作步道要義方式建置這條綠道。山海圳綠道位於嘉縣行經大埔及阿里山鄉，縣府配合規畫辦理導引指標設置，提案增加設置沿線部落、景點標示牌、指標牌，部分與鄉道嘉129共線路段。

林務局委託設計公司設計導引指標式系統，方便用路人辨識，藍色往海去，綠色往山走，系統編號，景點指示都設想到，各單位只要按規範辦理一致性，遊客不會搞混或路線迷失，最近會將設計成果移交各單位辦理工程發包，沿線各景點基礎服務設施改善逐年進行。

副總統賴清德（左）24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等走訪山海圳國家級綠道其中一段嘉縣阿里山鄉特富野古道，由鄒族特富野社長老高德生（右）導覽，為古道代言。圖／高德生提供
副總統賴清德（左）24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等走訪山海圳國家級綠道其中一段嘉縣阿里山鄉特富野古道，由鄒族特富野社長老高德生（右）導覽，為古道代言。圖／高德生提供
副總統賴清德24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等走訪山海圳國家級綠道其中一段嘉縣阿里山鄉特富野古道，由鄒族特富野社長老高德生導覽，為古道代言。圖／高德生提供
副總統賴清德24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等走訪山海圳國家級綠道其中一段嘉縣阿里山鄉特富野古道，由鄒族特富野社長老高德生導覽，為古道代言。圖／高德生提供

阿里山 大埔

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