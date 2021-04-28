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賴清德走特富野古道 嘉義縣推山海圳綠道獨嘉觀光路線
副總統賴清德24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等美英新加坡駐台代表，走訪林務局委託台灣千里步道協會規畫的「山海圳國家級綠道」其中一段：嘉縣阿里山鄉特富野古道；山海圳綠道位在嘉縣轄行經大埔鄉及阿里山鄉，縣府配合規畫打造獨嘉觀光旅遊路線。
賴清德等人由鄒族特富野社長老高德生導覽，為特富野社古道做最佳代言，賴清德說，「好東西與好朋友分享」。2年前，千里步道協會執行長周聖心為推動山海圳國家級綠道，拜會縣長翁章梁，尋求合作打造獨嘉觀光旅遊路線，翁章梁指示文觀局共同打造這條獨具歷史、古蹟、風景與生態獨家廊道。
文觀局說，「山海圳」綠道，歷經2年規畫有成，引導指標預計今年完成，山海圳路線自台南台江國家公園起，溯鹽水溪穿過嘉南平原，通過西拉雅國家風景區抵達嘉縣大埔鄉，從阿里山腳下南三村（山美、新美、茶山)通往達邦、特富野大社，到達台灣心臟玉山，分為歷史人文景觀的內海之路、水利遺產景觀的大圳之路、以及原鄉自然景觀的聖山之路三大段，總長171.18公里。
這條路線有2個國家公園、2個國家風景區、1個國家森林遊樂區、2個縣市政府，超過4個中央單位共同管轄，強調在地取材，融入地景生態的設計，符合手作步道要義方式建置這條綠道。山海圳綠道位於嘉縣行經大埔及阿里山鄉，縣府配合規畫辦理導引指標設置，提案增加設置沿線部落、景點標示牌、指標牌，部分與鄉道嘉129共線路段。
林務局委託設計公司設計導引指標式系統，方便用路人辨識，藍色往海去，綠色往山走，系統編號，景點指示都設想到，各單位只要按規範辦理一致性，遊客不會搞混或路線迷失，最近會將設計成果移交各單位辦理工程發包，沿線各景點基礎服務設施改善逐年進行。
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