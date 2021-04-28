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訪視暴力的防線：噴辣椒水！嘉市為社工購100瓶做防護

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市警局教官指導社工，如何使用辣椒水。記者卜敏正／翻攝
嘉義市警局教官指導社工，如何使用辣椒水。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府為保護社工人身安全，日前購買100支辣椒水噴劑，昨邀請市警局教官指導使用方式、原則，搭配防身術訓練，作為社工訪視個案，若遇騷擾攻擊的最後一道防護，有更多時間離開衝突現場。

嘉義市社會處與市警局昨首次辦理，「防護型噴霧器應用與適法性研習」，並分組實戰模擬操作，市警察局訓練總教官蘇鐘允、霹靂小組小隊長邱伸州，及第二分局教官謝政焜共同指導。

「社工訪視危機越來越高！」嘉義市社會處社工科長黃珮涵指出，社會結構變化大，個案家庭也更複雜化，近年外縣市發生多起社工被攻擊事件，嘉義市社工比較幸運，未遇到人身攻擊，但的確遭遇多次語言怒罵、流浪狗咸脅，市府也採購警報器、電子哨，指導社工防身術，今年採購辣椒水後，讓社工外出訪視更有安全感。

黃珮涵說，除社會局有外出訪視社工、毒品訪員，教育處、衛生局也有家庭訪視、衛生稽查人員，都可能要面對個案、個案家屬等突發事件，緊急的時刻若能使用辣椒水，可助訪員、志工，有更多時間離開衝突現場。

謝政焜表示，社工員到案主家中訪視，遭受不法侵害時，建議以突擊方式噴射辣椒噴劑，操作時使用姆指按壓，並在噴射1秒後離開攻擊線，移動至45度角位置、重新整備，視狀況再次噴射辣椒水突襲。

他說，水柱型噴灑距離建議為1.5至3公尺，因太近易遭搶奪，且可能使噴劑回濺到使用者身上，過遠不易瞄準。使用後可協助救護、就醫或報警處理。

社會處指出，根據衛生福利部統計，各地方政府社會局處，每年有超過5000人次社工籠罩職場暴力陰影，嘉市府今年為社工新購100瓶辣椒水，要幫助社工人員面臨人身安全危機事件時，發揮自救、自保能力。

嘉義市警局教官指導社工，如何使用辣椒水。記者卜敏正／翻攝
嘉義市警局教官指導社工，如何使用辣椒水。記者卜敏正／翻攝

社工 嘉義 衛生局

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