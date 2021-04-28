影／打造水銀行 台南農塘美如畫保住救命水還防洪抗旱

中興大學台南新化林場內有座沖瀜池，是林場第一座農塘，今年乾旱嚴重，但蓄水仍然滿滿，沖瀜池不僅創造如莫內名畫的荷花池美景，也讓螢火蟲生態不受影響，賞螢活動照常登場，另一座緊鄰虎源溪的農塘，長年淤積雜草叢生，水保局台南分局協助清疏後，重新恢復農塘蓄水，校方取名「大目降」，校長薛富盛5月將率主管一起主持啟用儀式。

新化林場場長吳佾鴻說，這座沖瀜池是水保局前身山地農牧局所開闢的農塘，當年是為了造林苗木的澆灌，現在則是景觀池，因位在森林裡，數以萬計的樹木涵養地下水不斷湧出，池水終年不斷，也涵養了下游虎頭埤在乾旱期間仍滿水位。

新化林場的沖瀜池生態豐富，上游的荷花每年在夏季盛開，遊客形容如莫內荷花池名畫美景，也成為知名打卡點之一，導演魏德盛電影台灣三部曲即將開拍，就看中新化林場森林的場景，沖瀜池不因乾旱受到影響，滿水位深邃之美，魏德盛將搭建拍片碼頭，在各地都是乾旱缺水，沖瀜池豐沛的水源，更顯獨特之美。

中興大學新化林場內另一座緊鄰虎源溪的農塘，長年淤積雜草叢生，水保局台南分局協助清疏後，重新恢復農塘蓄水，地下水也可獲得補充，森林是水的故鄉，農塘不只是滯洪貯水，也會形成小型的生態系，有微生物小蟲就會有青蛙，就有蛇、有大冠鷲等，豐富森林生態，農塘水域面積1.2公頃、蓄水量4.8萬噸，命名為「大目降埤」。

台南區農改場前場長王仕賢表示，農改場民國92年遷到新化與農委會畜試所緊鄰，有感於山區水資源較缺乏，憂心試驗田灌溉水不足，除整治原有的過路埤及地下水井，在極端氣候越來越嚴峻下，畜試所造林區與公墓相鄰，經常發生火災，在水保局台南分局經費協助下，開闢農改場及畜試所二號及四號農塘，水域面積3.8公頃、蓄水量16萬噸，兼具防洪、灌溉及防災功能。