他從小患妥瑞氏症 事業有成後萬元現金回饋社會
母親節將屆，嘉義縣若竹兒文教基金會今年的母親節禮物很不一樣，榮譽董事長賴嬿伃轉交兒子王冠鈞的1萬元現金母親節禮物給院生做加菜金；現任藝品店負責人的王冠鈞曾是妥瑞氏症患者，小時跟著母親至院內照顧患者，功成名就後，將這份愛回饋給院生，也成今年最特別的母親節禮物。
24歲的王冠鈞，7歲時被診斷患有妥瑞氏症，身體常抽搐，嚴重影響生活，在母親賴嬿伃無微不至照顧下才漸好轉，16歲擔任若竹兒基金會顧問，常跟著母親一起去院內照顧患者。
王冠鈞如今經營藝品店有成，除了時常回到院內探望孩子，也感謝母親無微不至的照顧，今年他想包1萬元紅包給母親當禮物，賴嬿伃向兒子提議，將1萬元捐給若竹兒的院生當加菜金，王冠鈞聽了馬上答應，還加贈99朵康乃馨，讓他們拿回家送給媽媽；有院生在拿到康乃馨的瞬間，落下思念的眼淚。
「母愛是偉大的」，王冠鈞從小被當成過動症患者，母親無微不至的照顧，讓他一點點地復原，也讓他更能體會母親的辛勞。
王冠鈞說賴嬿伃不僅是他媽媽，「更是若竹兒大家的媽媽」，康乃馨代表溫馨和母愛，他相信院中老師、阿姨、院生和院生媽媽內心是快樂且溫暖的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言