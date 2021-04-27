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美股早盤漲跌互見 特斯拉跌逾3%

他從小患妥瑞氏症 事業有成後萬元現金回饋社會

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
若竹兒文教基金會董事長賴嬿伃（前排右）將兒子王冠鈞（前排左）送的母親節禮物1萬元轉贈基金會做加菜金。記者莊祖銘／攝影
若竹兒文教基金會董事長賴嬿伃（前排右）將兒子王冠鈞（前排左）送的母親節禮物1萬元轉贈基金會做加菜金。記者莊祖銘／攝影

母親節將屆，嘉義縣若竹兒文教基金會今年的母親節禮物很不一樣，榮譽董事長賴嬿伃轉交兒子王冠鈞的1萬元現金母親節禮物給院生做加菜金；現任藝品店負責人的王冠鈞曾是妥瑞氏症患者，小時跟著母親至院內照顧患者，功成名就後，將這份愛回饋給院生，也成今年最特別的母親節禮物。

24歲的王冠鈞，7歲時被診斷患有妥瑞氏症，身體常抽搐，嚴重影響生活，在母親賴嬿伃無微不至照顧下才漸好轉，16歲擔任若竹兒基金會顧問，常跟著母親一起去院內照顧患者。

王冠鈞如今經營藝品店有成，除了時常回到院內探望孩子，也感謝母親無微不至的照顧，今年他想包1萬元紅包給母親當禮物，賴嬿伃向兒子提議，將1萬元捐給若竹兒的院生當加菜金，王冠鈞聽了馬上答應，還加贈99朵康乃馨，讓他們拿回家送給媽媽；有院生在拿到康乃馨的瞬間，落下思念的眼淚。

「母愛是偉大的」，王冠鈞從小被當成過動症患者，母親無微不至的照顧，讓他一點點地復原，也讓他更能體會母親的辛勞。

王冠鈞說賴嬿伃不僅是他媽媽，「更是若竹兒大家的媽媽」，康乃馨代表溫馨和母愛，他相信院中老師、阿姨、院生和院生媽媽內心是快樂且溫暖的。

若竹兒文教基金會董事長賴嬿伃（左）和顧問王冠鈞（右）關心院內學員。記者莊祖銘／攝影
若竹兒文教基金會董事長賴嬿伃（左）和顧問王冠鈞（右）關心院內學員。記者莊祖銘／攝影
若竹兒文教基金會董事長賴嬿伃（右一）和顧問王冠鈞（右二）關心院內學員。記者莊祖銘／攝影
若竹兒文教基金會董事長賴嬿伃（右一）和顧問王冠鈞（右二）關心院內學員。記者莊祖銘／攝影
若竹兒文教基金會董事長賴嬿伃（左一）和顧問王冠鈞（左二）關心院內學員。記者莊祖銘／攝影
若竹兒文教基金會董事長賴嬿伃（左一）和顧問王冠鈞（左二）關心院內學員。記者莊祖銘／攝影

患者 母親節

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