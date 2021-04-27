天乾歉收但品質高 嘉縣大林烏殼綠竹筍外銷加拿大

嘉義縣大林鎮為全台烏殼綠竹筍栽種面積最廣的地區，但今年受乾旱影響產量減收約2成，但相對品質和單價也提高，上林蔬果生產合作社今天上午將1440箱17.28公噸的烏殼綠竹筍裝櫃，出口至加拿大溫哥華，隨近日天降甘霖，預估交易量將持續增長。

上林蔬果生產合作社理事主席張竣傑表示，大林地區30餘年前開始種植竹筍，每年合作社出貨給台北果菜市場1000餘噸，加上零售批發約1300餘噸，2成內銷、8成外銷，今年受到乾旱影響，竹筍產量約少2成，但品質相對較好，甜度和脆度都提升。

「現在也只能看天吃飯」，清明時節是大林竹筍大出的時候，光靠灌溉無法滿足生長需求，農民賴鳴祿說往年3分地約可收成1萬5千元，今年天乾物燥作物歉收，每3分地剩8至9000元不等。

縣長翁章梁今天上午也到合作社視察裝櫃情形，他說今年產量雖低，但品質反而更佳，綠竹筍更高大粗壯，預計未來海外市場可持續外銷，帶動農產消費。

烏殼綠竹筍每顆重約1.2至1.5公斤，長度約50 公分，產季為每年3月至10月，大林鎮因土質為鬆軟的半砂土，且平均溫度維持在28至32度間，極適合各式竹筍生長，種植面積約800公頃，產量居全國之冠。