停賣一年再問世 西螺農會熱銷黃金米粽4月29日限量開賣

去年西螺鎮農會最熱銷的「黃金米粽」停賣，今年存糧充足、終再問世，農會職員正如火如荼包粽中，預計本月29日開賣，但受到粽葉及花生等原物料上漲影響，每顆售價從25元調漲為28元，限量3萬顆。總幹事廖錦富說，黃金米粽特色是使用6比4的糯米加上黃金米調配黃金比例，食用後不脹氣、不油膩，每推出就秒殺，訂購得從速。

為推廣農會生產種植的黃金米，西螺鎮農會每年端午節前夕推出黃金米粽，配料有雲林在地五花肉、蝦米、花生及香菇，並先以西螺醬油醃漬或拌炒，再透過水煮方式鎖住米的水分，封存肉粽香氣，呈現道地傳統古早味南部粽。

農會人員輪班包粽，道道程序絲毫不馬虎，從第一道程序洗粽葉開始，一面刷洗葉面，也細心修剪葉子蒂頭，包粽人員在操作時較能保留完整度。

稻農廖守義種植三分半面積的台農76號黃金米，他說，此品種需要花更多心思管理，不過品質優良，外觀呈金黃色，且富含維生素及多種類胡蘿蔔素，營養價值很高。