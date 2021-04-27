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停賣一年再問世 西螺農會熱銷黃金米粽4月29日限量開賣

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
西螺鎮農會黃金米粽將在本月29日開放訂購，限量3萬顆，農會職員正如火如荼包粽中。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮農會黃金米粽將在本月29日開放訂購，限量3萬顆，農會職員正如火如荼包粽中。記者陳苡葳／攝影

去年西螺鎮農會最熱銷的「黃金米粽」停賣，今年存糧充足、終再問世，農會職員正如火如荼包粽中，預計本月29日開賣，但受到粽葉及花生等原物料上漲影響，每顆售價從25元調漲為28元，限量3萬顆。總幹事廖錦富說，黃金米粽特色是使用6比4的糯米加上黃金米調配黃金比例，食用後不脹氣、不油膩，每推出就秒殺，訂購得從速。

為推廣農會生產種植的黃金米，西螺鎮農會每年端午節前夕推出黃金米粽，配料有雲林在地五花肉、蝦米、花生及香菇，並先以西螺醬油醃漬或拌炒，再透過水煮方式鎖住米的水分，封存肉粽香氣，呈現道地傳統古早味南部粽。

農會人員輪班包粽，道道程序絲毫不馬虎，從第一道程序洗粽葉開始，一面刷洗葉面，也細心修剪葉子蒂頭，包粽人員在操作時較能保留完整度。

稻農廖守義種植三分半面積的台農76號黃金米，他說，此品種需要花更多心思管理，不過品質優良，外觀呈金黃色，且富含維生素及多種類胡蘿蔔素，營養價值很高。

廖錦富表示，去年因為新冠肺炎疫情，加上黃金米歉收，不得不停賣黃金米粽，如今遲了一年再推出，為讓消費者能品嘗到美食，今年總計要包3萬顆粽，不過因粽葉及花生等原物料漲幅3、4成，因此每顆售價28元，29日開放電話(05)5863621訂購，預約滿額即停止接單。

西螺鎮農會人員準備逾6萬片粽葉，一面刷洗、也修剪葉子蒂頭，讓包粽人員在操作時保留肉粽完整度。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮農會人員準備逾6萬片粽葉，一面刷洗、也修剪葉子蒂頭，讓包粽人員在操作時保留肉粽完整度。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮農會黃金米粽用料實在，粒粒紮實飽滿。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮農會黃金米粽用料實在，粒粒紮實飽滿。記者陳苡葳／攝影

農會 新冠肺炎

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