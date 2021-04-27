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媽祖賜杯！台南安平開台天后宮將舉行祈雨大典

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
安平開台天后宮將於4月29日舉行祈雨大典，昨晚進行「設天案」儀式。圖／安平開台天后宮提供
安平開台天后宮將於4月29日舉行祈雨大典，昨晚進行「設天案」儀式。圖／安平開台天后宮提供

今年旱象嚴重，安平開台天后宮經請示神明獲准，29日將舉行祈雨大典，昨晚先辦理「設天案」，向上天說明祈雨的原因。廟方期待藉由祈雨大典，天降甘霖，解除旱象。

安平開台天后宮管理委員會表示，之前針對久旱未雨，一直向「安平媽」擲筊請示要辦理祈雨大典，但都未獲准，日前再請示，獲得指示，在4月29日上午10點辦理祈雨大典。依規定，大典前3天要「設天案」，因此昨晚舉辦「設天案」，邀請民政局長姜淋煌、副局長吳明熙、安平區長賴青足、市議員盧崑福等人參加，向上天稟明祈雨原因。

「設天案」儀式，由道長王浤儒以古禮方式，先由天后宮主委盧友禮與各來賓共同向「安平媽」上香，再分別恭請天上聖母、東海龍王、水仙尊王屈原大夫等三聖臨壇坐陣，一直到29日的祈雨大典結束，再回到各神尊的神龕。

祈雨大典於29日上午10點由市長黃偉哲率各局處首長、民意代表，晉呈「雩禳請雨疏文」，朝天稟奏民間旱澇疾苦，祈求天恩施降甘露雨水滋養生民，並藉由開光上古神獸喚醒「商羊起舞」，引來雨水。這場祈雨大典將聘請道長王德和、王浤儒以古禮祈雨祭儀。

天后宮 旱象 黃偉哲

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