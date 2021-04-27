營業空間周圍成危樓！台南知名邱家小卷米粉恐面臨搬遷

台南市中西區知名邱家小卷米粉經常大排長龍，但因位處的原中正里活動中心結構強度不足，安全堪慮，台南市政府編預算盼拆除重建，要求該範圍的攤商提前在今年8月底前遷移，令攤商不知所措，有議員認為里內已有另一個活動中心，補強結構即可，不需再重建。民政局表示，該建物地下室梁柱龜裂、鋼筋鏽蝕外露，長年積水，有重建的必要，將於下月送議會程序委員會取得共識。

原中正里活動中心位在國華友愛商圈，1樓有3、4家攤商營業，其中邱家小卷米粉經常出現人龍，為遊客到台南必朝聖的美食之一，如今攤商面臨即將遷址的命運。有攤商說，他們原本與市府文化局以公共造產簽約設攤，合約到今年12月，日前卻通知要提前搬遷，擔心「離開這裡一切就會變了調」。

民進黨議員呂維胤指，該活動中心慘不忍睹，公有建物成危樓，尤其遊客眾多，恐危及民眾生命安全，建議應盡快拆除重建。

不過，國民黨議員洪玉鳳說，國華街大菜市露店區、原中正里活動中心攤商都具美食地標性，市府卻要這些店家離開，「讓國華街的美食中斷」，建議市府補強結構就好，若硬要重建則應規畫攤位區，否則不讓預算通過。

民進黨議員邱莉莉也表示，安海里與中正里整編為淺草里，原安海里活動中心位在中西區衛生所樓上，市府應善用該活動中心，且停車較方便；原中正里活動中心假日作為徒步區，遊客多，不適合重建之後再做活動中心，區公所事先未與地方討論，讓攤商驚恐。