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台南亮點老師線上直播講課 3天已吸引兩萬多人次聽課
台南市教育局4月24日舉辦第3屆全台首學課程博覽會，推出40名亮點教師直播說課，影片皆放在專業網區，3天來已吸引兩萬多人次聽課。去年此直播說課，1周內吸引3萬人參與，今年上網聽課的人數會更多。
台南市教育局表示，當天也有11場現場說課以及學生的發表會，都吸引許多親師生參加。新市國小老師彭遠芬的「這樣玩課文，借力使力不費力」、大光國小老師汪明怡的「談聆聽策略與協同學習」，教導用字、詞、句、段、篇章方法破解文章，大受好評，現場擠進網路報名不上的教師現場旁聽。
東區復興國小老師邱士芬、崑山國小老師顏素麗，用學習共同體理論，講班級經營實務，現場及網路都吸引師生聽課。教育局長鄭新輝說，台南市近幾年積極推動新課綱，所培養出的台南國家隊，已建立全台可見的專業軟實力。
目前線上直播第1名的是賢北國小陳姝澄老師，以水循環為題材闡述英語學習不只是單字文法記憶，更重要是觀點的學習。另新豐高中老師陳皇靜的故事山及人體記憶的教學，讓學生更能駕馭艱深文章；新民國小老師李佩燕用英雄人物故事剖析其心路歷程，了解成敗關鍵。
北門高中老師紀志聰以直線排列拆解多項計算式，看見數學的美感。南科實中老師蔡汶鴻與台南二中老師李宜欣，call out邀請大學教授及學生，談探究與實作的困難與解方，呈現專業論壇的畫面，都吸引許多親師生參與。所有線上直播及現場說課教師影片皆能在網頁專區http://www2.tn.edu.tw/tncourse2021/Course_D.html看見。
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