快訊

老潛艦的永別之歌：印尼如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罕見學齡兒童暴增 台南善化小新國小蓮潭新校區今啟用

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影

台南市善化區小新國小蓮潭里新校園今天舉辦落成啟用典禮，市長黃偉哲南科管理局副局長鄭秀絨與民代、地方人士剪綵。

黃偉哲感謝市府團隊的支持投入及各界的督促與學校的努力，讓小新里、蓮潭里的學齡兒童能近入學，期勉小新國小教學團隊持續落實雙語教育，提升學生基本學力，強化資訊科技創新，滿足家長的期盼。

黃偉這也宣布，小新國小舊校區因使用年限已達50年，市府也補助經費辦理拆除新建工程，工程已完成發包，規劃國小普通班12班，幼兒園2班，總工程經費1億3890萬元，預計112年完工，提供本區家長更完善的教育環境選擇。

另善化區確定增設國中，未來國中校舍地點就位於LM區小新國小蓮潭里校區隔壁，預計國中部設18班、國小再增設12班，預計113學年度招生，總工程經費約4.3億元，今年將進行規畫設計，明年工程發包，提供善化區學子就學、減輕家長接送及經濟上的負擔。

教育局長鄭新輝表示，未來蓮潭里新校區與小新國小原校址空間整合，更有彈性作為，可依據學生數來源，在兩個校區間妥適安排調整教學空間，等後續新建工程完工後，將可減輕南科附近學校新生激增的問題，舒緩附近學校增班壓力，方便學子在地就學。

小新國小校長謝慶皇表示，新校舍規劃有多元設計應用的學習教室、有寬敞明亮舒適的圖書館，敞亮的活動中心等、寬闊的戶外空間、步道等亦為社區居民提供運動、休憩及活動用。未來將配合現有特色融入南科科技元素，規畫校內特色團隊，發展特色課程，符應12年國教多元展能、適性揚才的目標，打造小新國小成為學生快樂學習、平安成長的最佳園地。

黃偉哲在新校區種植一棵台灣櫸樹並為「百年樹人」紀念碑揭幕，「百年樹人」由小新國小退休教師蘇阿緩丈夫、前台南縣書法協會理事長蕭基賦書寫。

台南善化小新國小蓮潭新校區今啟用，市長黃偉哲與學校模範生一同按手印留念。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今啟用，市長黃偉哲與學校模範生一同按手印留念。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用，小朋友在校園種樹留念。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用，小朋友在校園種樹留念。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影
台南善化小新國小蓮潭新校區今天啟用。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 南科 樹人

延伸閱讀

台南最大蘇厝滯洪池慶完工 黃偉哲稱讚景觀佳功能多

台南連兩2天降雨 雨勢小挹注水庫蓄水有限

影／曾文水庫趁乾旱加強抽沙清淤積 黃偉哲謝國軍支援

台南下雨曾文水庫沒進帳 水資局：集水區在嘉義

相關新聞

媽祖賜杯！台南安平開台天后宮將舉行祈雨大典

今年旱象嚴重，安平開台天后宮經請示神明獲准，29日將舉行祈雨大典，昨晚先辦理「設天案」，向上天說明祈雨的原因。廟方期待藉...

營業空間周圍成危樓！台南知名邱家小卷米粉恐面臨搬遷

台南市中西區知名邱家小卷米粉經常大排長龍，但因位處的原中正里活動中心結構強度不足，安全堪慮，台南市政府編預算盼拆除重建，...

罕見學齡兒童暴增 台南善化小新國小蓮潭新校區今啟用

台南市善化區小新國小蓮潭里新校園今天舉辦落成啟用典禮，市長黃偉哲、南科管理局副局長鄭秀絨與民代、地方人士剪綵。

台南亮點老師線上直播講課 3天已吸引兩萬多人次聽課

台南市教育局4月24日舉辦第3屆全台首學課程博覽會，推出40名亮點教師直播說課，影片皆放在專業網區，3天來已吸引兩萬多人...

空氣呼吸器、防護衣漏氣？ 台南消防局培訓抓漏人員

面對各式救災環境，消防人員配戴空氣呼吸器及A級防護衣救災裝備如有問題，輕者氣密性不足造成漏氣，輕則影響救災人員可停留在救...

台北男大生嘉市騎車嚇到 議員反諷「訓練手眼協調」

嘉義市議員蔡文旭今天質詢說，1名就讀台北男大生來嘉市騎Ubike觀光，反映指「限制性道路」很多機車逆向、很混亂，他當下回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。