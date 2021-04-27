罕見學齡兒童暴增 台南善化小新國小蓮潭新校區今啟用

台南市善化區小新國小蓮潭里新校園今天舉辦落成啟用典禮，市長黃偉哲、南科管理局副局長鄭秀絨與民代、地方人士剪綵。

黃偉哲感謝市府團隊的支持投入及各界的督促與學校的努力，讓小新里、蓮潭里的學齡兒童能近入學，期勉小新國小教學團隊持續落實雙語教育，提升學生基本學力，強化資訊科技創新，滿足家長的期盼。

黃偉這也宣布，小新國小舊校區因使用年限已達50年，市府也補助經費辦理拆除新建工程，工程已完成發包，規劃國小普通班12班，幼兒園2班，總工程經費1億3890萬元，預計112年完工，提供本區家長更完善的教育環境選擇。

另善化區確定增設國中，未來國中校舍地點就位於LM區小新國小蓮潭里校區隔壁，預計國中部設18班、國小再增設12班，預計113學年度招生，總工程經費約4.3億元，今年將進行規畫設計，明年工程發包，提供善化區學子就學、減輕家長接送及經濟上的負擔。

教育局長鄭新輝表示，未來蓮潭里新校區與小新國小原校址空間整合，更有彈性作為，可依據學生數來源，在兩個校區間妥適安排調整教學空間，等後續新建工程完工後，將可減輕南科附近學校新生激增的問題，舒緩附近學校增班壓力，方便學子在地就學。

小新國小校長謝慶皇表示，新校舍規劃有多元設計應用的學習教室、有寬敞明亮舒適的圖書館，敞亮的活動中心等、寬闊的戶外空間、步道等亦為社區居民提供運動、休憩及活動用。未來將配合現有特色融入南科科技元素，規畫校內特色團隊，發展特色課程，符應12年國教多元展能、適性揚才的目標，打造小新國小成為學生快樂學習、平安成長的最佳園地。