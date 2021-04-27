台北男大生嘉市騎車嚇到 議員反諷「訓練手眼協調」

嘉義市議員蔡文旭今天質詢說，1名就讀台北男大生來嘉市騎Ubike觀光，反映指「限制性道路」很多機車逆向、很混亂，他當下回應也許是特別設計，「給市民體會逆向快感」、「絕不會度咕（指打瞌睡）」。蔡強調，這不該當嘉義特色；市長黃敏惠則答覆，若有高度共識就改。

蔡文旭質詢指出，約2周前有名就讀文化大學的男學生來嘉義玩，騎著Ubike到他服務處，表示市中心的單行道竟然有很多機車逆向行駛，十分混亂，「害我左閃右躲、很緊張害怕」，覺得很危險。

蔡文旭再說，當下跟男大生說「習慣就好」，也許這是嘉義市政府的特別設計，讓市民基於隨興、方便來鼓勵機車逆向，也可讓大家在單行道隨時保持高度警覺性，在左閃右躲的車流當中訓練自己的手眼協調能力，提高對外界反應的靈敏度，能給市民體會逆向騎車的快感和刺激性，絕不會「度咕」，即使發生車禍也會提升下次閃躲的技巧，降低受傷的程度，像打電動一樣，「這是嘉義市政府特別規畫，你們天龍國有嗎？」

蔡文旭指出，依數據顯示目前全市17條限制性道路每年平均有400件車禍，希望別讓外地騎車來玩的人擔心，還有嘉義女生到台北因逆向騎單行道，被開人生第1張紅單，不該把這當嘉義特色，市府想打造嘉市成西部新都心、雲嘉南領頭羊，要向上提升。

黃敏惠答覆，車禍件數多，只要有1件交通事故都不能忍耐，若為交通安全、生命安全，如果能有更高度共識，就一起來改變。