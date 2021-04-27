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感人！98歲聽障阿公一圓高鐵出遊夢 用手語表達喜悅

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
獨居和身障者在台灣高鐵的幫助下一圓夢想。圖／台灣高鐵提供
獨居和身障者在台灣高鐵的幫助下一圓夢想。圖／台灣高鐵提供

「嘉義縣聽語多重障礙福利協進會」獨居老人身障者，今天在台灣高鐵公司的協助下前往台北一日遊，實現坐高鐵去旅行的夢想，98歲的羅阿公聽力有障礙，只能用手語表達他的喜悅。

為了「嘉義縣聽語多重障礙福利協進會」於今天舉辦贈票儀式，表達對高鐵公司的感謝，除回贈高鐵公司感謝狀，長輩與社區媽媽更帶來一場熱情舞蹈表演，現場充滿歡樂氣息。

其中一位高齡98歲聽語障礙者羅阿公，平日獨自一人在鄉下生活，知道要搭高鐵出遊後，開心地用手語表示：「從來不敢想過有一天能夠搭高鐵去台北看看，以前總是聽人說坐高鐵多快多舒適，沒想到自己也可以親自體驗，非常期待那天到來。」

協進會理事長張立志指出，獨居老人與身障者常因環境不友善而鮮少出門，讓身心退化情況更加嚴重，協會一希望藉由旅遊，增加他們與社會接觸的經驗。

但長者行動不便加上經費短缺，以致難以成行，故協進會此次與高鐵合作，為弱勢獨居長者圓夢，使他們能夠透過高鐵的便捷與完善的無障礙設施，完成台北一日遊的夢想。

高鐵嘉義站站長高誌隆表示，身心障礙朋友需要更多的耐心與關懷，讓需要協助的旅客不僅能享受旅行的便捷與舒適，更能感受到社會的溫暖；高鐵公司希望透過這次高鐵圓夢之旅，讓他們能夠走出戶外，體驗不同的人生。

未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖，積極實踐台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

獨居和身障者在台灣高鐵的幫助下一圓夢想。圖／台灣高鐵提供
獨居和身障者在台灣高鐵的幫助下一圓夢想。圖／台灣高鐵提供
獨居和身障者在台灣高鐵的幫助下一圓夢想。圖／台灣高鐵提供
獨居和身障者在台灣高鐵的幫助下一圓夢想。圖／台灣高鐵提供

高鐵 獨居老人 身障者

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