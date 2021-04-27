快訊

徐旭東長考1個月拍板 「起家店」遠百寶慶店將「打掉重建」

台大、台師大也有學生接觸染疫機師 曾赴清真寺者改遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界蘭展3天撤遭批勞民傷財 中市府：防疫需求改線上展

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市舉辦世界蘭展，因國外疫情嚴重，改為線上展示。圖／市府農業局提供
台中市舉辦世界蘭展，因國外疫情嚴重，改為線上展示。圖／市府農業局提供

時代力量台中黨部今指出，台中市政府舉辦世界蘭展，24日登場僅3天就撤場，且採線上展示，只開放地方人士組團或專業團體申請。時力執行長簡嘉佑質疑「這不是勞民傷財嗎？」市府農業局指出，23屆世界蘭花會議暨展覽考量疫情，不開放一般民眾進場，首創「線上數位展覽」。

世界蘭展在蘭花造景完成後，進行3D Matterport全空間掃描拍攝建模，運用5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台，4月23日至6月30日都能藉由網路感受8K高畫質的觀賞體驗。不過民眾則認為，既是線上為何只展3天？

簡嘉佑表示，3天前開記者會，3天後全面撤場，這是什麼樣的展覽？如果是因防疫，市府卻又號召里長等地方人士組團賞花，不知防疫標準是什麼？

農業局表示，市府為讓蘭展發揮最大效益，館內蘭花造景完成3D拍攝建模後，另移動至15處重要交通節點及政府機關，以「移動蘭展」方式展出。昨起移出布置，預計在中壢、湖口、西湖、清水、泰安、西螺、古坑、東山、關廟、新營等國道服務站，台中、豐原、新烏日火車站等人潮集中點，行政院農委會、台中市政府陽明大樓大廳，花期約兩個月，民眾可把握時間前往欣賞。

農業局說明，世界蘭展每三年一次，第23屆世界蘭展原訂去年舉行，因疫情順延至今年，並經世界蘭花會議基金會同意將第23屆世界蘭展改為數位展覽。世界蘭花基金會肯定首創數位展覽，面對疫情挑戰，仍零時差方式讓全球蘭花愛好者參與盛會，盼明年疫情狀況允許，能在台灣再舉辦第23屆世界蘭展實體展。

台中市舉辦世界蘭展，因國外疫情嚴重，改為線上展示。圖／市府農業局提供
台中市舉辦世界蘭展，因國外疫情嚴重，改為線上展示。圖／市府農業局提供

疫情 台中市 時代力量

延伸閱讀

艾爾段：土耳其29日晚間起防疫封鎖17天半

北市獲贈20台智能防疫裝置 公私協力對抗疫情

台中世界蘭展明日雲端綻放 盧秀燕：歡迎線上參觀

扯！高雄寵物店私賣綠鬣蜥每隻300元 農業局將開罰

相關新聞

台南六甲區模範母親代表 被婆婆肯定是最孝順的媳婦

母親節快到了，台南市六甲區今年由甲東里林馮金柳獲選代表接受台南市府慈暉媽媽表揚，林馮金柳早年從事農務，生活刻苦勤奮，照顧...

空氣呼吸器、防護衣漏氣？ 台南消防局培訓抓漏人員

面對各式救災環境，消防人員配戴空氣呼吸器及A級防護衣救災裝備如有問題，輕者氣密性不足造成漏氣，輕則影響救災人員可停留在救...

台北男大生嘉市騎車嚇到 議員反諷「訓練手眼協調」

嘉義市議員蔡文旭今天質詢說，1名就讀台北男大生來嘉市騎Ubike觀光，反映指「限制性道路」很多機車逆向、很混亂，他當下回...

感人！98歲聽障阿公一圓高鐵出遊夢 用手語表達喜悅

「嘉義縣聽語多重障礙福利協進會」獨居老人與身障者，今天在台灣高鐵公司的協助下前往台北一日遊，實現坐高鐵去旅行的夢想，98...

世界蘭展3天撤遭批勞民傷財 中市府：防疫需求改線上展

時代力量台中黨部今指出，台中市政府舉辦世界蘭展，24日登場僅3天就撤場，且採線上展示，只開放地方人士組團或專業團體申請。...

台南最大蘇厝滯洪池慶完工 黃偉哲稱讚景觀佳功能多

台南最大的滯洪池安定區蘇厝滯洪池今天完工、舉辦「蘇厝滯洪池水畔生活節暨竣工典禮」，台南市長黃偉主持揭牌；現場有社區表演及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。