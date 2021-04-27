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世界蘭展3天撤遭批勞民傷財 中市府：防疫需求改線上展
時代力量台中黨部今指出，台中市政府舉辦世界蘭展，24日登場僅3天就撤場，且採線上展示，只開放地方人士組團或專業團體申請。時力執行長簡嘉佑質疑「這不是勞民傷財嗎？」市府農業局指出，23屆世界蘭花會議暨展覽考量疫情，不開放一般民眾進場，首創「線上數位展覽」。
世界蘭展在蘭花造景完成後，進行3D Matterport全空間掃描拍攝建模，運用5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台，4月23日至6月30日都能藉由網路感受8K高畫質的觀賞體驗。不過民眾則認為，既是線上為何只展3天？
簡嘉佑表示，3天前開記者會，3天後全面撤場，這是什麼樣的展覽？如果是因防疫，市府卻又號召里長等地方人士組團賞花，不知防疫標準是什麼？
農業局表示，市府為讓蘭展發揮最大效益，館內蘭花造景完成3D拍攝建模後，另移動至15處重要交通節點及政府機關，以「移動蘭展」方式展出。昨起移出布置，預計在中壢、湖口、西湖、清水、泰安、西螺、古坑、東山、關廟、新營等國道服務站，台中、豐原、新烏日火車站等人潮集中點，行政院農委會、台中市政府陽明大樓大廳，花期約兩個月，民眾可把握時間前往欣賞。
農業局說明，世界蘭展每三年一次，第23屆世界蘭展原訂去年舉行，因疫情順延至今年，並經世界蘭花會議基金會同意將第23屆世界蘭展改為數位展覽。世界蘭花基金會肯定首創數位展覽，面對疫情挑戰，仍零時差方式讓全球蘭花愛好者參與盛會，盼明年疫情狀況允許，能在台灣再舉辦第23屆世界蘭展實體展。
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