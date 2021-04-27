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台南最大蘇厝滯洪池慶完工 黃偉哲稱讚景觀佳功能多

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南最大蘇厝滯洪池慶完工，黃偉哲試吃十多攤。記者周宗禎／攝影
台南最大蘇厝滯洪池慶完工，黃偉哲試吃十多攤。記者周宗禎／攝影

台南最大的滯洪池安定區蘇厝滯洪池今天完工、舉辦「蘇厝滯洪池水畔生活節暨竣工典禮」，台南市長黃偉主持揭牌；現場有社區表演及宣導闖關、市集擺攤、生態與地方文化解說活動。黃偉哲邀請大家來這裡散步，期待蘇厝滯洪池除了減少水患，也能成為安定、善化地區休閒遊憩景點。

黃偉哲表示，過去曾文溪做大水氾濫時，因怕水淹社區關起水門，結果社區內積水也排不出去；蘇厝滯洪池在曾文溪水量多的時候調節內外積水，減少淹水；為讓民眾有更多休閒遊憩空間，水利局辦理蘇厝滯洪池周邊景觀改善計畫，爭取經濟部水利署以前瞻全國水環境改善計畫經費補助5000萬元改善景觀。

市府水利局表示，過去溪尾排水常因曾文溪河水倒灌內水難以排出，水患頻傳，在滯洪池、出口閘門及蘇厝堤防等設施陸續完成後，積水情形明顯改善。而為了有更好的環境景觀與休憩空間，景觀改善計畫於去年7月16日開工，今天完工。

蘇厝滯洪池是台南市最大的滯洪池，面積達41.5公頃，滯洪量達140萬噸。市府認為這片大型場域極具示範價值及指標意義，除防洪更以人文展現、水利解說、環境保育及生態教育為四大特色設計，有700多平方公尺廣場，可眺望開闢滯洪池時意外出土的早期水利丁壩設施，提供社區及相關導覽解說使用；設有生態棲地維續區，並補植緩衝林，緩衝敏感區干擾並提供動物遮陰。

台南最大蘇厝滯洪池慶完工，黃偉哲稱讚功能多。記者周宗禎／攝影
台南最大蘇厝滯洪池慶完工，黃偉哲稱讚功能多。記者周宗禎／攝影
蘇厝滯洪池慶完工，黃偉哲稱讚景觀佳功能多。記者周宗禎／攝影
蘇厝滯洪池慶完工，黃偉哲稱讚景觀佳功能多。記者周宗禎／攝影
台南最大蘇厝滯洪池慶完工。記者周宗禎／攝影
台南最大蘇厝滯洪池慶完工。記者周宗禎／攝影
台南最大蘇厝滯洪池慶完工，黃偉哲稱讚功能多。記者周宗禎／攝影
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台南最大蘇厝滯洪池慶完工，黃偉哲試吃十多攤。記者周宗禎／攝影
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滯洪池 曾文 黃偉哲

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