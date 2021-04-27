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台南東山大埔橋老舊鋼筋裸露 上百民眾關心盼早日改建
台南市東山區大埔橋老舊地方爭取改建，台南市政府工務局今天上午舉辦大埔橋工程進度說會，上百位關心民眾出席，工務局副局長陳世仁表示，可望由水利署第五河川局與台南市政府工務局共同改建，改建經費初估需7千餘萬元，5月11日由水利署第五河局辦理實地勘評。
連接東山區嶺南里與東原里的大埔橋，民國67年竣工啟用，橋長60公尺、寬4.8八公尺。因長久失修，現有橋樑護欄損毀嚴重，惠鋼筋裸露。案經市議員張世賢積極爭取改善，台南市長黃偉哲去年在市議會曾口頭承諾，會再兩年內辦理。規畫中的改建橋樑，寬為7.6公尺、長為80公尺。
東原里長葉孟亮與嶺南里長陳慶銘強調，大埔橋是東山區山區最重要橋樑，並要求將橋面至少拓為8公尺寬，以利車輛會車，副局長陳世仁承諾會協助促成。
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