台南東山大埔橋老舊鋼筋裸露 上百民眾關心盼早日改建

台南市東山區大埔橋老舊地方爭取改建，台南市政府工務局今天上午舉辦大埔橋工程進度說會，上百位關心民眾出席，工務局副局長陳世仁表示，可望由水利署第五河川局與台南市政府工務局共同改建，改建經費初估需7千餘萬元，5月11日由水利署第五河局辦理實地勘評。

連接東山區嶺南里與東原里的大埔橋，民國67年竣工啟用，橋長60公尺、寬4.8八公尺。因長久失修，現有橋樑護欄損毀嚴重，惠鋼筋裸露。案經市議員張世賢積極爭取改善，台南市長黃偉哲去年在市議會曾口頭承諾，會再兩年內辦理。規畫中的改建橋樑，寬為7.6公尺、長為80公尺。