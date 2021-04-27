守護台南321巷日式宿舍群 市民用行動拓展參與能量

台南公園旁的321巷藝術園區目前正進行封園整修，將於3年後的風華再現，各界抱以無比期待。為了延續321巷累積的創作與珍貴的公民參與能量，台南社大開設「流過321巷的時間河-321巷生活資產、樹木與手作」課程，用行動關心及守護文化資產。

台南市公園路321巷原日軍步兵第2聯隊宿舍群（321巷藝術園區），於2020年底封園整修，工期3年。這裡原是戰後成大教授宿舍的日式建築群，園區有上百花樹，形成人與樹木及建築空間的自然平衡，也是公民社群倡議要保留的生活資產。

321巷日式宿舍群，在封園修復前，由文化局經管，讓戲劇、藝術創作等工作者申請進駐運用、維護管理空間，許多創作在此孕育而生。繪本作家郭乃文等人為園區最具代表性的雞蛋花寫故事，出版《雞蛋花》繪本；進駐郭柏川故居 (郭柏川紀念館)的城市故事人、那個劇團，則創編郭柏川生平故事到大台南巡演，為藝術園區原創導覽解說路線；此外，321巷藝術園區也吸引文化資產研究者，書寫研究論述。

321巷園區封園前，市民自發組織「拾光台南321巷」公民社群，自主舉辦「321巷畢業典禮」，也向文化局提議：封園前公開辦理整建設計說明會、整修期間安排樹木專家及公民代表入園健檢樹木狀況及設置網站專頁，公開整修資料與過程等，都陸續獲得回應。

但市民團體沿著321巷園區圍籬走讀，社大植物講師李武昌觀察到樹木包覆材料是不透氣的塑膠袋，建議更換為透氣的麻布材料。市民團體也發現雞蛋花樹前方有雜亂電線，建議市府趁此工程，研議將電線地下化。

「流過321巷的時間河-321巷生活資產、樹木與手作」課程，5月3日開課，為期6周，有興趣的民眾可洽詢台南社大。