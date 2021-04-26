嘉市24年音樂廳砸1142萬改善 跟上現代專業設備

嘉義市政府文化局的音樂廳已使用約24年，相關設備漸老舊，前年改善觀眾席、音場等，去年提升舞台安全性，今年再獲文化部補助800萬，文化局也編配合款提報追加預算，總計投入1142萬多元經費，將再度更新燈光、音響設備，成更專業場館。

文化局指出，音樂廳內展演設施於1997年陸續啟用，部分硬體設施使用超過20年，2019年完成觀眾席更新、身心障礙座位改善、增設親子廁所，並改善音樂廳最重要的整體音場，讓殘響為1.65秒，聲音均勻度77.4至81.2分貝；2020年則主要提升舞台安全與節能，進行舞台專業吊具更新、舞台防焰布幕更新、演員化妝室整修、空調設備更新、大廳照明更新為LED燈等。

文化局指出，今年2月獲文化部來函通知獲「文化部110年推動藝文場館升級計畫－地方藝文場館整建計畫」，補助800萬元，市府也編列配合款，總經費為1142萬9000元，會用於場館設備升級，包括更新舞台燈光設備、專業音響設備、演出內部對講系統等，提升為現代專業設備，提高優質表演團隊來嘉義演出意願。