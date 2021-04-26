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醫院送上均衡餐盤 蔡易餘最新體重曝光

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
立委蔡易餘（左一）今天到聖馬爾定醫院學習均衡飲食，觀摩聖馬爾定院長陳美惠（中）如何配菜。記者林伯驊／翻攝
立委蔡易餘（左一）今天到聖馬爾定醫院學習均衡飲食，觀摩聖馬爾定院長陳美惠（中）如何配菜。記者林伯驊／翻攝

蔡英文總統要求民進黨立委蔡易餘減重，甚至開玩笑下令「3個月內沒瘦到100公斤以下，就要開除黨籍」，他今下午到聖馬爾定醫院健康管理中心進行諮詢，實作國健署推廣的「我的餐盤」，學習均衡飲食，也透露從109公斤至上午量為104公斤，剩4公斤達標。

蔡易餘說，在外跑攤加上民眾熱情，真的很難控制飲食，有時忙起來便當就直接扒著吃，不會去注意菜色；他的幕僚說，總統下達減重令後，黨部也祭出公告請黨職人員協助督促減重，監督至6月底，除了嚴禁餵食，蔡現就算跑攤再晚回去也會鞭策自己做運動。

聖馬爾定指出，國健署2018年開始推廣「我的餐盤」，讓國人有飲食定量的概念，院方營養師以此設計開發出實體的木製「均衡餐盤」，已申請兩項專利，並用餐盤示範多種食材搭配。

今天先由聖馬爾定醫院營養室侯玟伊簡述6大食物均衡飲食表，蔡易餘與聖馬爾定院長陳美惠實際夾菜搭配，他選五穀飯、煎虱目魚、南瓜、燙青菜、高麗菜、龍鬚菜、堅果、西瓜、芭樂、葡萄，搭配出自己一餐。

聖馬爾定公布均衡餐盤內格子，要包括全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、堅果類、蔬菜菇菌、水果；侯玟伊強調，餐盤可靈活運用飲食模式，可做高蛋白、低醣，控制慢性病。此餐盤售價1100元。

陳美惠也致贈1個餐盤給蔡易餘，表示「漂亮的衣服上千，昂貴手機上萬，但健康無價」。他的幕僚透露，之後在立院開會買便當等情況，隨行助理會替蔡依這種均衡飲食概念來配菜，此外，蔡也有運動科技器材商提供健身菜單， 多管齊下。

立委蔡易餘（右）實際夾菜，搭配出均衡的餐盤。記者林伯驊／翻攝
立委蔡易餘（右）實際夾菜，搭配出均衡的餐盤。記者林伯驊／翻攝
立委蔡易餘（右）今上午量體重104公斤。記者林伯驊／翻攝
立委蔡易餘（右）今上午量體重104公斤。記者林伯驊／翻攝

蔡易餘 減重

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