蔡易餘瘦5公斤！ 守護黨籍拚減重今至醫院健康諮詢

立委蔡易餘上月底體重109公斤，被總統蔡英文要求，須3個月內減重至100公斤以下，並開玩笑表示「否則將開除黨籍」。蔡為守護黨籍、找回健康，除健身運動，今天也到嘉義聖馬爾定醫院健康管理中心諮詢，由營養師親授均衡營養技巧與健康減重餐。

自總統下達蔡易餘減重令後，民進黨黨部也祭出公告，請黨職人員督促蔡減重，並配合監督至6月底。現在蔡跑攤都會特別忌口，再晚回去也會鞭策自己做運動後再休息，透過有氧運動、重訓，蔡易餘笑著說「已減5公斤了！」

蔡易餘表示，在外跑攤加上民眾熱情餵食，真的很難控制飲食，有時忙起來便當就直接扒著吃，也不會注意菜色選擇，這次減重不只為了守住黨籍，也要讓自己重拾健康體態，成為真正「嘉義玄彬」。

聖馬爾定醫院營養室主任侯玟伊表示，減重不外乎二大原則，飲食注意與規律運動，她建議蔡易餘減重仍要均衡飲食，可透過院方專利均衡餐盤來操作食材搭配，更清楚、明確了解均衡飲食的選擇有哪些。