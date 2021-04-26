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桃色爭議？台新銀兩分行遭蛋洗、撒傳單 警追查中

台南善化啤酒廠隆田酒廠轉型 立委支持帶動周邊效益

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
郭國文等立委考察台灣菸酒台南善化啤酒廠、隆田酒廠，支持轉型觀光酒廠。圖／郭國文提供
郭國文等立委考察台灣菸酒台南善化啤酒廠、隆田酒廠，支持轉型觀光酒廠。圖／郭國文提供

立法院財政委員立委今天考察台南善化酒廠、台南隆田酒廠，要協助台灣菸酒推動「觀光酒廠風華再現」。台灣菸酒期待立委協助預算挹注，結合在地產業、人文、休閒，改造台南酒廠，打造多元觀光園區，同時帶動周邊觀光經濟發展。

立委郭國文表示，台灣菸酒有13座觀光酒廠，包含9間酒廠與4間啤酒廠。其中善化啤酒廠與隆田酒廠就在台南，早期以推廣酒品為主的經營模式也面臨轉型考驗，今年經營政策多角化目標之一就是「觀光酒廠風華再現」。第一波鎖定烏日啤酒廠、南投酒廠及埔里酒廠。因此他在去年底曾質詢也提案爭取第二波預算挹注並在今天安排考察。希望透過「第二波風華再現」選定台南酒廠，重新打造酒廠，讓廠區社區化，將過去的「推廣中心」轉型成「觀光酒廠」。

「第二波風華再現」選定台南2酒廠，打造專屬特色園區，例如善化啤酒廠，將精進觀光工廠與特色啤酒，像是過去銷售非常成功的「成功啤酒」及推出期間限定的芒果、檸檬口味的桶裝啤酒等。

隆田酒廠則是整合地方觀光資源，將周遭八田與一紀念館、烏山頭水庫、西拉雅官田遊客中心、葫蘆埤自然生態休閒公園，季節性賞花景點六甲落羽松林以及官田菱角文化節等地方特色景點活動連結在一起，形成區域性觀光。

郭國文希望，台南這2座酒廠重新活化，不同主題酒廠更鮮明化，鎖定不同客群推出產品，打造多元主題觀光園區，讓酒廠年輕化。善化廠鄰近國道3號，介於山上水道博物館以及善化糖廠間，非常適合成為串聯善化區域觀光的中繼站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

郭國文等立委考察台灣菸酒台南善化啤酒廠、隆田酒廠，支持轉型觀光酒廠。圖／郭國文提供
郭國文等立委考察台灣菸酒台南善化啤酒廠、隆田酒廠，支持轉型觀光酒廠。圖／郭國文提供
郭國文等立委考察台灣菸酒台南善化啤酒廠、隆田酒廠，支持轉型觀光酒廠。圖／郭國文提供
郭國文等立委考察台灣菸酒台南善化啤酒廠、隆田酒廠，支持轉型觀光酒廠。圖／郭國文提供

考察 郭國文

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