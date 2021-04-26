嘉義轉運中心遭討監造費 市府動支200萬預備金終落幕

2011年初啟用的嘉義市火車站後站「先期轉運中心」，監造單位因工期展延，提告市府請求延長工期等的監造費523萬多元；市府被判應付約229萬多元確定，最高法院另將其餘292萬多元發回更審。292萬部分經雙方以200萬達成和解，市府動用去年度第二預備金，讓此糾紛過10年終落幕。

交通處表示，當時原定360天的工期，整整多近一倍，包商於是請求展延的費用，聽取法院建議和解，不過已站市府立場、捍衛權益。

監造單位吳餘輝建築師事務所起訴指出，先期轉運中心2010年2月竣工、同年5月驗收完畢，但市府未給付第5期監造服務費99萬7450元，且過程中因管線、舊有設施未先遷移或拆除，導致工期展延與停工309天，另請求付延長工期的監造服務費423萬5748元。

市府審理時指出，工地主任違規兼另處工地，依契約扣除第5期監造服務費，工期展延也因未事先協調等，可歸咎於監造單位，要求駁回起訴。

一審法官調查後認為不得把責任歸於監造單位，判嘉義市政府全付523萬多元；市府上訴後，二審改判僅須付第5期監造費99萬多元，及展延工期的監造服務費130萬多元，共229萬多元。不過吳餘輝事務所再上訴，最高院合議庭判其餘292萬部分發回更審。

據透露，更審的台南高分院合議庭勸和解，嘉義市府、吳餘輝建築師事務所以200萬元達成共識，簽立和解筆錄。

市府今天將第二預備金動支案送議會定期會審查，包括民政處、殯葬所及交通處共694萬元。