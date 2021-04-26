菜瓜炒青蛙保證沒吃過 雲林絲瓜節LV級翠玉絲瓜上菜

號稱LV級的雲林縣斗六市三光翠玉絲瓜，是國內最頂級的絲瓜，市場搶手，今年雨水少，口感更佳，首批運銷台北秒殺，斗六市公所將於下周開辦絲瓜節為產季熱身，市代會主席胡克勤特公開私房菜「菜瓜炒青蛙」，市長林聖爵也巧扮「阿爵師上菜」每道料理絲絲入扣，歡迎大家到斗六欣賞黃花遍野的絲瓜田，體驗採瓜樂，品嘗營養好吃的絲瓜菜。

文旦、茂谷柑、絲瓜有「斗六三寶」之稱，尤其三光里的翠玉絲瓜，品質居冠被稱LV級絲瓜，今年絲瓜節以「三絲兒行」為主題行銷，期待在5月盛產季，讓國人吃到品質最好的斗六絲瓜。

市長林聖爵說，斗六絲瓜面積約70公頃，主產地在三光里，所產翠玉絲瓜兼具口感和瓜香，被稱為LV級絲瓜，不僅在台北市場拍賣秒殺，還屢屢拍得最高價。絲瓜營養佳，許多料理都可入菜，近年三光農民還發展美容聖品的絲瓜水、面膜及洗浴用品，期待借由絲瓜節讓國人認識斗六翠玉絲瓜的好滋味。

雲林縣副縣長謝淑亞也說，很多人不知道絲瓜花也有雄雌之分，近年蜜蜂銳減，使絲瓜需靠人工授粉，很辛苦但能種出超優絲瓜，贏得美名也值得。當地蔬菜產銷班長彭麗月也說，今年雨水少雖使畸型瓜稍多，但不影響供應量，口感反而更好，目前平均價每公斤約20元，頂級瓜還可賣到每公斤27元，正是吃絲瓜最好時機。