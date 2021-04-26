曾文水庫清淤積 南水局：盼全年能清除590萬立方汙泥

南部水資源局趁曾文水庫趁今年乾旱加強抽砂，南水局表示再加計國軍協助清淤30萬立方公尺、第六河川局協助清淤35萬立方公尺，曾文水庫本年總計清淤量將達590萬立方公尺，清淤量可望再創新高，其中陸挖50萬立方公尺、抽泥315萬立方公尺及水力排砂160萬立方公尺。

台南市長黃偉哲下午到曾文水庫瞭解清淤作業情形，感謝陸軍八軍團投入人力、機具，協助陸挖作業。今年旱象嚴峻，供應台南市用水的曾文、烏山頭以及南化三座水庫面臨嚴峻供水挑戰，市長請經濟部水利署及相關單位，全面調控各項水資源供需、周全應變，也期望各界齊心節水抗旱，共同努力渡過這次旱象。

南水局表示，行政院已核定曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫，預計114年完工，每年可再增加306萬立方公尺清淤量，以淤積零成長為目標，並逐年恢復庫容。

水利署長賴建信表示，曾文水庫目前淤積率約36.51%，年入庫砂量約510萬立方公尺，為達成入庫泥砂進出平衡並逐步恢復庫容，採上游保育減淤及庫區水力排砂、陸挖、抽泥及下游還砂於河等多方式進行。預計清淤目標量525萬立方公尺。曾文水庫民國106至109年平均清淤量243萬立方公尺。

南水局表示，透過跨區水源調度及嚴格管控水庫出水，加上市府節水，台南地區日平均用水量已由水情正常時的每日約100萬噸降至目前的91.2萬噸，成效顯著。水利署會與臺南市政府會密切合作、超前部署，積極投入各項水資源建設及調度，滿足民眾及農工產業用水需求。